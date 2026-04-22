El Espacio La Granja exhibe la película ‘Un volcán habitado’, una crónica íntima de la erupción de La Palma

Con el surgimiento de un nuevo volcán en la isla de La Palma, nace a su vez el documental Un volcán habitado, un retrato colectivo sobre la amistad y la fortaleza de los habitantes de una tierra que, cada cierto tiempo, conviven con el poder hipnótico y devastador de la naturaleza. A través de Filmoteca Canaria y dentro del ciclo Tiempo de memoria, memoria en el tiempo, que organiza el área de Patrimonio Cultural del ICDC (Gobierno de Canarias), el film de José Víctor Fuentes y David Pantaleón se proyecta en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.
La primera sesión será hoy miércoles (19.00 horas) en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife, y continuará el martes 28 de abril, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, y el miércoles 29, en el Auditorio Insular de Fuerteventura. Todas las sesiones son gratuitas, si bien en el caso de Gran Canaria y Tenerife han de retirarse las entradas en la web o en taquilla de los respectivos espacios.
Un volcán habitado relata la erupción del volcán de La Palma en 2021 a través de los mensajes que un grupo de amigos de la infancia compartió durante meses, creando así una crónica íntima en la que se registran, en tiempo real, el asombro, la incertidumbre y la belleza hipnótica del fenómeno natural.