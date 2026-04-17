El Ficmec pone el foco en el impacto ambiental de la IA y los centros de datos

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) acaba de presentar el cartel anunciador de su vigesimoctava edición, que se desarrollará de nuevo en dos municipios tinerfeños. La primera cita con el público tendrá lugar desde el jueves 28 de mayo hasta el domingo 31, en sus habituales ubicaciones en Garachico, para continuar la semana siguiente con la segunda parte de la programación en Icod de los Vinos, desde el jueves 4 hasta el domingo 7 de junio.
EXTRACTIVISMO DIGITAL
La artista María Pulido es la encargada de diseñar el cartel de esta edición número 28 del certamen cinematográfico del norte de la Isla. “La imagen de este año se centra en el impacto del extractivismo digital. Tomamos el pulso a la sociedad en la que vivimos y decidimos usar el patrón de la pixelación para ello”, señala María Pulido. “Además del elemento cuadrado como recurso visual -explica la creadora acerca de su obra-, utilizamos la imagen de parajes naturales con colores menos orgánicos de lo habitual, con la idea de conectar el espacio con lo tecnológico, dejando ver así cómo la ultraconexión digital se traduce también en una pérdida de la nitidez de la realidad”.
El cartel del Ficmec 2026 remite asimismo a paisajes lunares, en una referencia a la ambición de seguir conquistando territorios extraplanetarios para poder así continuar extrayendo recursos.
Además, el hashtag o lema elegido para esta edición es #enlasnubes, en alusión a que lo digital no es etéreo. En este sentido, la programación y actividades del festival reflexionarán sobre cómo la inteligencia artificial (IA) y la tecnología digital -lejos de alcanzar la desmaterialización- también impactan en los territorios, ya que toda información transformada en datos y transmitida digitalmente de un dispositivo a otro recorre un camino sustentado por una infraestructura que extrae recursos, que requiere mucha mano de obra y que explota los territorios y los fondos marino.
A través de las películas que se presentarán a concurso y de las diferentes propuestas y actividades formativas, el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias abre un espacio de reflexión para un uso responsable de la inteligencia artificial que se traduzca en un beneficio para la comunidad y para los saberes locales.
Toda la programación estará disponible próximamente en el sitio web del festival cinematográfico, que cada año reflexiona acerca de la relación del ser humano con el entorno en el que desenvuelve sus estrategias.