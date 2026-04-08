La estabilidad meteorológica de la que han disfrutado las Islas en las últimas jornadas llega a su fin. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo en Canarias experimentará un cambio significativo este jueves, 9 de abril. La llegada de un flujo de aire del norte traerá consigo nubosidad abundante, lluvias que podrían ser persistentes y un notable aumento en la intensidad del viento, especialmente a partir de la tarde.
En la vertiente norte de las islas de mayor relieve, el cielo estará predominantemente cubierto. La previsión apunta a lluvias débiles a moderadas que, debido a la orografía, podrían mantenerse de forma constante durante gran parte del día. En el resto de las vertientes, aunque se esperan intervalos nubosos, no se descartan precipitaciones ocasionales, aunque de menor intensidad.
El tiempo en Canarias: Lluvias persistentes y aviso por viento
La gran preocupación para la jornada de este jueves radica en el comportamiento del viento. Según los datos de la Aemet, el flujo soplará de moderado a fuerte del norte, pero será a partir de la tarde cuando arrecie con mayor intensidad. Se esperan rachas muy fuertes que afectarán especialmente a las zonas altas y a las medianías orientadas al sur de las islas, lo que podría complicar la situación en carreteras de montaña y zonas de cumbre.
En el caso específico de la provincia de Las Palmas, el escenario será similar. En el norte y oeste de Gran Canaria, el jueves se presentará nuboso con probables lluvias de débiles a moderadas. Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura, la inestabilidad será más palpable durante las primeras horas de la mañana, con chubascos que podrían ser moderados antes de dar paso a intervalos nubosos durante el resto del día.
Temperaturas y heladas en las cumbres tinerfeñas
A pesar de la inestabilidad, las temperaturas no sufrirán cambios drásticos en las zonas costeras, aunque la sensación térmica será menor debido al viento. Los termómetros en Tenerife marcarán una máxima de 21 grados, mientras que en la isla de El Hierro se registrarán las mínimas más bajas de la jornada, cayendo hasta los 12 grados.
Un detalle relevante de la previsión de la Aemet es la presencia de heladas débiles en el Teide. La altitud y la entrada de aire del norte favorecerán que los termómetros bajen de los cero grados en las cotas más altas de la isla, un fenómeno que contrasta con el ligero ascenso de las máximas que se espera en la vertiente este de las islas orientales, donde el efecto del relieve podría suavizar ligeramente el ambiente.
Previsión detallada por islas para este 9 de abril
Para quienes tengan planes al aire libre, es fundamental seguir de cerca la evolución de el tiempo en Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 17 de mínima, con vientos moderados a fuertes del noroeste que podrían dejar rachas muy intensas en los sectores oeste y noreste de la isla.
La situación en las islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, estará marcada por un viento del noroeste que soplará con fuerza. Las lluvias, aunque más probables por la mañana, mantendrán un riesgo latente durante todo el jueves. En definitiva, se recomienda precaución en las zonas de costa expuestas al norte y en las cumbres, donde las rachas de viento serán el fenómeno meteorológico más destacado de una jornada que marca el regreso de la inestabilidad al archipiélago.