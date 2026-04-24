Elisa García Arteaga, nueva Reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz 2026

La joven Elisa García Arteaga, ataviada con el traje típico “Mujer de Fuerteventura”, y en representación de Asociación Cultural Músico Festiva Mamel’s, ha sido elegida Reina de las Fiestas de Mayo 2026 de Santa Cruz. La gala, celebrada en la noche de hoy en la plaza de La Candelaria, contó la participación de 35 candidatas que desfilaron ataviadas con la indumentaria típica canaria, en un espectáculo que volvió a concitar el interés de la ciudadanía por ser uno de los actos principales de las fiestas fundacionales.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, entregó el cetro y la banda a la nueva Reina, mientras que el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, otorgó los galardones a su corte, que está encabezada por la primera dama de honor, Adriana Brito Martín, que participó en representación de Asociación de Vecinos Plaza Alcalá Galiano, y lo hizo con el traje “Mujer de El Hierro en traje de diario”. Danna Hernández Cruz se alzó con el título de segunda dama de honor, representando a la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga, con la vestimenta “Mujer de La Palma en traje de domingo o fiesta”.
El galardón de tercera dama de honor recayó en Jesica María Vizcaíno González, con el traje “Mujer del Miradero”, representando a Asociación de Mayores y Agrupación folclórica Santo Ángel; mientras que Tania González Calvo, con el traje “Mujer de La Palma según Afred Diston”, en representación de Asociación de Vecinos La Era y El Trigo, se convirtió en la cuarta dama de honor.
La gala, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, estuvo dirigida por Paula Álvarez con producción artística de Yeray Piñero, y presentada por Elvis Sanfiel. El acto contó con las actuaciones en directo de Pasión Vega, Anaé, Claudia Álamo, Beatriz Alonso, Chago Melián, Nancy Toro, Luz Yamelín, Tony Romero y la banda dirigida por Victor Estárico, quienes hicieron vibrar al público que se dio cita en la plaza de La Candelaria.
Cabe recordar que las 35 candidatas desfilaron ante un jurado compuesto por Jose Antonio Guadarrama Molina, director de baile folclórico y artesano tejedor; Margarita Arteaga Herrera, docente, componente de la Comisión de Vestuario de la Agrupación folclórica Princesa Iraya y colaboradora de la sección “Folclore y Tradición” de la emisora La Vida es Bella dedicado al colectivo de discapacidad; Denis Santos González, profesor, indumentarista e investigador en identidad y vestimenta canaria de la ULL; Ana del Mar Rodríguez Rodríguez, técnico textil y artesana y especialista de trajes tradicionales; Manuel Ángel Hernández Rodríguez, artesano de trajes tradicionales y técnico especialista en moda; y Natanael Padrón Navarro, coordinador del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional del Cabildo de Tenerife.
El amplio programa de las Fiestas de Mayo continúa mañana sábado, 25 de abril, con la celebración, a partir de las 20.00 horas, en la plaza de La Candelaria, de la segunda Gala de Elección de la Reina de los Mayores de las Fiestas de Mayo.