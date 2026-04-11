EN DIRECTO | La Laguna Tenerife-Girona

Con un ojo puesto en la eliminatoria contra el Galatasary de la BCL, La Laguna Tenerife regresa a la Liga Endesa recibiendo a un Girona que ha logrado la permanencia en la competición.
Txus Vidorreta dejó fuera de la convocatoria a Patty Mills y Dylan Bordón, con Shermadini, tras jugar en Estambul, nuevamente listo para los aurinegros.
Intercambio de canastas
La Laguna Tenerife comenzó no dando tregua a su rival (8-2) pero la respuesta del Girona no se hizo esperar desde el exterior (8-8). Los cinco primeros minutos de duelo fueron un intercambio de canastas incesantes, con mucho ritmo y con los catalanes dejando muy buenas sensaciones (15-15).
El partido se oscureció algo, después de que comenzaran a llegar los errores en ataque de ambos conjuntos (21-19), algo que supieron aprovechar los locales (26-21).
Igualdad gracias al rebote visitante
Moncho Fernández tuvo que parar el partido con un tiempo muerto cuando solo se había jugado minuto y medio de esta segunda manga tras un parcial de 5-1 para La Laguna Tenerife (31-22).
Dos tiros libres de Marcelinho permitieron a los locales conseguir una primera renta importante (38-30) pero en la siguiente jugada un nuevo rebote ofensivo catalán -llevaban ocho con más de cinco minutos por jugarse-, motivó que Vidorreta pidiera tiempo muerto (38-32).
Con todo, una canasta en el último segundo de Jaime Fernández llevó el partido al descanso con 50-43. Los gerundenses havían capturado 12 rechaces ofensivos.