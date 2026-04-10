La Laguna Tenerife, la ‘bestia negra’ que el Girona de Moncho Fernández aún no ha podido domar

El Santiago Martín se viste de gala este sábado (19:00 horas) para un duelo de contrastes en la Liga Endesa. La Laguna Tenerife, consolidado en la séptima posición (15-12), recibe al Bàsquet Girona, un equipo que llega con la moral alta tras asegurar virtualmente la permanencia, pero con una espina clavada que arrastra desde 2022: nunca ha logrado vencer al conjunto tinerfeño en la máxima categoría.
La Laguna Tenerife: el muro infranqueable de Moncho Fernández
Para el técnico del conjunto catalán, Moncho Fernández, visitar Tenerife es enfrentarse a una de sus dos “bestias negras” (junto al Real Madrid). El balance es demoledor para los intereses gerundenses: un 0-7 a favor del cuadro insular desde su ascenso. Pese a que en el último precedente la victoria canaria fue ajustada (89-96), la sensación de dominio de los de Txus Vidorreta ha sido una constante.
“Esto no es una opinión, es un hecho: el Tenerife es el mejor equipo ofensivo de la Liga Endesa”, ha afirmado con contundencia Moncho Fernández en la previa. El preparador gallego destaca que el cuadro lagunero “juega de memoria” y ha elogiado el arsenal que forman leyendas como Marcelinho Huertas y Gio Shermadini, ahora potenciadas con la calidad de Patty Mills y el acierto exterior de Fitipaldo y Doornekamp.
Las claves defensivas para frenar el “mejor ataque de la ACB”
El La Laguna Tenerife somete a sus rivales a una presión ofensiva asfixiante. Para contrarrestarlo, el Girona llega liderado por un Mark Hughes en racha y la dirección de Derek Needham. Sin embargo, el equipo catalán viaja con bajas sensibles. Maxi Fjellerup se perderá lo que resta de curso tras pasar por quirófano, mientras que el pívot argentino Juan Fernández sigue siendo duda por una inflamación en la rodilla tras superar su fascitis plantar.
Moncho Fernández ha sido claro sobre el plan de partido: “Necesitamos un esfuerzo muy grande en el aspecto defensivo y en el rebote. Si no somos capaces de anotar, será muy complicado porque ellos te someten constantemente”. El recuerdo del 8 de 9 en triples de Van Beck en la primera vuelta aún escuece en un Girona que espera, esta vez, que la moneda caiga de su lado.
Un Santiago Martín decisivo para el Playoff
Mientras el Girona busca igualar su techo histórico de 13 victorias en la élite, La Laguna Tenerife encara el tramo final con el objetivo de asegurar la mejor plaza posible de cara a las eliminatorias por el título. La conexión Huertas-Shermadini, sumada a la solidez de Abromaitis y Cook en la pintura, convierte al Canarias en un rival temible en casa.
La cita en el pabellón de Los Majuelos no solo es una cuestión de puntos, sino de sensaciones. Con ocho partidos aún por delante, los aurinegros quieren demostrar que su capacidad de anotación sigue siendo el factor diferencial que los mantiene en la zona noble de la tabla, mientras el Girona intentará, por fin, derribar el muro tinerfeño.