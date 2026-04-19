EN DIRECTO | Real Madrid-La Laguna Tenerife

Ya en modo ACB. Aparcada de momento la BCL y su meritoria clasificación para la Final Four, La Laguna Tenerife retoma este domingo la Liga Endesa con una salida de mucha exigencia. El grupo de Txus Vidorreta intentará aprovechar la inercia y las buenas sensaciones acumuladas el pasado miércoles en el torneo continental para sorprender al actual líder de la Liga Endesa, el Real Madrid, en una visita de máxima dificultad.
Por antecedentes, porque el balance en los cruces entre ambos equipos, celebrados hasta la fecha en el marco de la competición doméstica, contempla un 18/1 a favor de los anfitriones (el único triunfo aurinegro allí data de marzo del 2013). Y por cifras más recientes, porque el grupo que dirige Sergio Scariolo se ha mostrado casi intratable en su cancha en lo que va de curso, con un saldo de 11/1 como local en ACB (sólo el Barça ganó allí el pasado 4 de enero); y un 18/1, en la Euroliga, incluido el triunfo de este jueves noche ante el Estrella Roja (103-82).
Primer cuarto
Comenzó anotando el Real Marid (10-4) gracias a su puntería exterior. La defensa de La Laguna Tenerife logró ajustarse, dejando a los locales en una anotación más asumible cuando se habían jugado cinco minutos (15-13).
El Canarias dio la vuelta con un triple de Doornekamp (17-18) y, a partir de ese momento, los aurinegros dominaron. Cargaron bien el rebote, defendieron aún mejor y cerraron la manga con 21-26.
Segundo cuarto
La Laguna Tenerife siguió a lo suyo (22-32) y la entrada de Alderete motivó que los 12 canaristas tuvieran minutos en solo 13 de partido.
Apareció entonces el ataque del Real Madrid, con un parcial de 10-3 (32-35). Vidorreta, a falta de cinco minutos para el descanso, pidió tiempo.
Los blancos habían dejado de anotar tanto desde el exterior (4 de 15), mientras los insulares se manteníana flote (41-43).
El 41-45 del descanso ejemplificaba el buen papel de La Laguna Tenerife hasta el momento.