El Baile de Magos de Santa Cruz de Tenerife ya tiene fecha: cómo y cuándo comprar las entradas para la gran noche de parrandas

Santa Cruz de Tenerife cumple 532 años y, para conmemorar la fundación de la ciudad, que se remonta al 3 de mayo de 1494, cuando las tropas de Alonso Fernández de Lugo clavaron una cruz en la playa de Añaza, el Ayuntamiento chicharrero ha organizado un amplio programa de actos que incluirán más de un centenar de iniciativas culturales, artísticas, lúdicas y deportivas hasta el próximo 30 de mayo.
Bajo los acordes de la popular canción Ay, Santa Cruz, del compositor García Morcillo, el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, presentó ayer la agenda de eventos con motivo de las Fiestas de Mayo, los cuales arrancarán hoy con la lectura del pregón a cargo de la guionista, actriz, cómica y escritora Marta González de Vega, en el Reloj de Flores del parque García Sanabria, a las 20.30 horas.
Bermúdez destacó que las Fiestas de Mayo “representan una de las expresiones más auténticas de nuestra identidad como ciudad, un espacio en el que tradición, cultura y participación ciudadana se dan la mano. Por ello, hemos diseñado un programa diverso, pensado para todos los públicos, que refuerza nuestras raíces y, al mismo tiempo, proyecta Santa Cruz como una capital dinámica y abierta en su 532 aniversario”.
Entre las principales actividades que vestirán de tradición y sentimiento a la ciudad, destaca la Gala de Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo, que se celebrará el próximo viernes, a las 21.00 horas en la plaza de la Candelaria, y que contará con Pasión Vega y Chago Melián, entre otros artistas. Un día después, a las 20.00 horas, el mismo escenario acogerá la elección de la Reina de los Mayores, la cual dará paso ese fin de semana a la Elección de la Maga y Mago Infantil, a las 17.30 horas.
El otro plato fuerte lo protagonizará el 2 de mayo el Baile de Magos en el entorno de la calle La Noria y la iglesia de la Concepción. Para esta cita, que comenzará a las 21.00 horas, el área de Fiestas ha previsto 750 mesas y sillas para los asistentes, cuyas entradas se pondrá a la venta este jueves, a las 9.00 horas, al precio de 15 euros, y a través de la web bailedemagos.sacatuentrada.es. Una noche de parrandas y comidas típicas que contará con tres escenarios por los que pasarán grupos folclóricos, Pepe Benavante y orquestas canarias.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señaló que “las fiestas fundacionales se celebrarán durante casi un mes y medio, hasta el 30 de mayo, Día de Canarias, convirtiendo a Santa Cruz en el epicentro de las tradiciones”. En este sentido, destacó que, aparte de los actos más señeros, como la Feria de Flores, Plantas, Artesanía y del Libro, que volverá al parque García Sanabria del 30 de abril al 4 de mayo, y en la que no faltarán los gorgoritos, también se celebrarán los concursos de cruces, que contarán con 26 participantes de diferentes barrios, siete más que el pasado año.
Mientras, la actriz chicharrera Marta González de Vera se mostró “emocionada, feliz y honrada” de tener la oportunidad de ser la pregonera de estas fiestas y, aunque no quiso desvelar mucho del Pregón, sí indicó que había hablado con sus predecesores “y amigos” como Juan Carlos Fresnadillo, Caco Senante o Juan Cruz para preparar una intervención que irá acompañada de música con acento canario.
La agenda de actividades previstas incluirá, asimismo, propuestas como el Festival Tajaraste, el concierto de Besay Pérez e Iván Quintana, Mayo Joven, el espectáculo Ñ del Grupo Añate, Son21, Corazón Mundial del Bolero, el paseo romero infantil o el concierto de Los Cantadores, entre otros.