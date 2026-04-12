La batalla de Óscar contra DAZN por 20 euros que ya ha ganado: “No me avisaron”

La organización de consumidores FACUA Madrid ha logrado que DAZN devuelva el dinero cobrado a un usuario tras renovar su suscripción anual sin consentimiento. El afectado ha recuperado cerca de 20 euros después de que la plataforma le aplicara un cargo automático que no había autorizado.
El caso afecta a un vecino de Velilla de San Antonio (Madrid), que en 2024 había decidido cancelar su suscripción al servicio deportivo. Sin embargo, tras recibir una oferta comercial, aceptó continuar durante un año más por un precio reducido de 9,99 euros al mes, con la idea de que el contrato finalizaría al término de ese periodo.
Renovación automática sin consentimiento
El problema surgió meses después. En agosto de 2025, el usuario recibió un correo electrónico de la plataforma informándole de que su suscripción se había renovado automáticamente por otro año.
Esta vez, el precio era superior: 19,99 euros mensuales, sin aplicar la oferta inicial. Según el afectado, no autorizó esta renovación ni fue informado previamente de que se produciría.
Ante esta situación, el usuario contactó con DAZN para solicitar la baja inmediata del servicio. No obstante, la empresa rechazó su petición y alegó que la renovación anual ya estaba en vigor, por lo que la cancelación se aplicaría al finalizar el nuevo periodo contratado.
Intervención de FACUA y devolución del dinero
Tras no obtener respuesta favorable, el afectado recurrió a FACUA Madrid, de la que es socio desde 2015. El equipo jurídico de la asociación reclamó a la plataforma la cancelación inmediata de la suscripción al considerar que se había renovado sin el consentimiento del usuario.
Además, durante el proceso, la empresa ya había cobrado el primer mes del nuevo periodo, por un importe de 19,99 euros, por lo que FACUA exigió también su devolución.
Finalmente, DAZN accedió a cancelar la suscripción vigente y a reembolsar la cantidad cobrada. El usuario ya ha recibido el importe correspondiente.
Derechos del consumidor ante renovaciones automáticas
Este caso pone el foco en las renovaciones automáticas de suscripciones, una práctica habitual en plataformas digitales. Las asociaciones de consumidores recuerdan que estas deben realizarse con información clara y con el consentimiento del usuario.
En caso contrario, los afectados pueden reclamar la cancelación del servicio y la devolución de los importes cobrados indebidamente, como ha ocurrido en este caso.