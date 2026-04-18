Más de 3.000 personas se rinden al ‘Family Fest’ en Santa Cruz: magia, K-pop y castillos hinchables

La tercera edición del “Family Fest”, iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través del distrito Centro-Ifara, convirtió el parque Secundino Delgado, en el barrio de Salamanca, en un gran espacio de encuentro ciudadano con una intensa jornada de actividades para todas las edades, marcada por la alta participación y el ambiente familiar. La iniciativa contó además con la colaboración de la Asociación de Vecinos La Arboleda.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “el “Family Fest” se ha consolidado como un ejemplo de cómo el espacio público puede convertirse en un punto de encuentro para la convivencia, la cultura y el disfrute en familia”, y subrayó que “este tipo de iniciativas refuerzan el modelo de ciudad abierta, dinámica y pensada para las personas que impulsa el Ayuntamiento”. En este sentido, añadió que “apostar por actividades de este tipo es también apostar por barrios más vivos, por la cohesión social y por generar oportunidades de ocio accesible para todos los públicos en espacios abiertos y cercanos”.
Por su parte, la concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, valoró muy positivamente la acogida del evento y señaló que “la alta participación demuestra el interés de la ciudadanía por propuestas cercanas, accesibles y pensadas para todos”, añadiendo que “desde el distrito Centro-Ifara seguiremos apostando por actividades que fomenten la convivencia, el ocio saludable y la dinamización de nuestros espacios públicos”. Asimismo, destacó que “estas iniciativas permiten generar espacios compartidos que fortalecen el tejido vecinal y la vida comunitaria”.
En términos de participación, hasta las 14:00 horas ya habían pasado por el recinto más de 2.000 personas, y se estima que, a lo largo de las diez horas de actividades previstas, la cifra total supere las 3.000 asistentes.
La programación del festival arrancó a las 11:00 horas con un cuentacuentos a cargo de Ana Tovar, seguido del espectáculo de magia de Xerach el Mago y un tributo musical a las guerreras K-pop. Ya en horario de tarde, el público podrá disfrutar de propuestas como “Las historias de mamá”, el espectáculo de animación “Alegría” y el concierto en directo de “My Band Music”, que pondrá el broche final a esta jornada festiva.
De forma paralela, el parque acogió durante todo el día una amplia oferta de talleres y zonas temáticas, con actividades creativas como expresión artística, globoflexia, pintacaras o pompas gigantes, así como espacios familiares con juegos, búsqueda del tesoro, castillos hinchables y zonas de fotografía. A ello se sumaron áreas tecnológicas, con videojuegos y robótica, y una zona deportiva con propuestas como futbolín, air hockey, mini golf y ping pong LED, promoviendo el ocio activo y la participación.
Con esta tercera edición del “Family Fest”, el Ayuntamiento de Santa Cruz reafirma su compromiso con la dinamización de los distritos y la promoción de actividades que fortalecen la convivencia, el uso del espacio público y la participación ciudadana.