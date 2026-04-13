Sevillanas, flamenco y gastronomía: todo lo que necesitas saber de la Feria de Abril en La Laguna

La Feria de Abril de Tenerife regresa con fuerza a La Laguna. Este viernes, 17 de abril, el Parque Tecnológico de Las Mantecas se convertirá en el epicentro del folclore andaluz en el Archipiélago con una propuesta que espera superar los 7.000 visitantes.
La cita, organizada por la Asociación Cultural Andaluza y el Ayuntamiento de La Laguna, ofrecerá tres días de música en directo, talleres, exhibiciones ecuestres y una amplia oferta gastronómica.
El encendido oficial de la portada tendrá lugar el viernes a las 21:00 horas, marcando el inicio de un fin de semana que une las tradiciones de Canarias y Andalucía.
A continuación, detallamos la programación completa para que no te pierdas nada:
Programación de la Feria de Abril de Tenerife 2026
Viernes 17 de abril
- 18:00 h: Apertura oficial e inicio de la Feria.
- 18:00 a 20:00 h: Baile por sevillanas para el público.
- 20:00 h: Inauguración oficial a cargo de las autoridades del Ayuntamiento de La Laguna. Presentado por Melania Guijarro, con Luis Resurrección, Pedro Ajeno, Ayla Rodríguez y alumnos de Ana Manrique. Invitado especial: D. Jorge Vázquez Calderón (Director General de Andalucía Global).
- Acto seguido: Primer baile de la feria con las profesoras Ana Lamadrid, Ana Manrique, Estefanía Luque y José de la Curra.
- 21:00 h: Cuenta atrás y encendido de la portada y el alumbrado de la Feria.
- 21:30 h: Actuación del grupo flamenco Son de Sevilla (Luis Resurrección, Diego Cortes, Bryan Rios y Jesús Requelo ‘Puli’).
- 23:00 h: Baile por sevillanas para el público.
- 24:00 h: Cierre de la jornada.
Sábado 18 de abril
- 12:00 h: Apertura e inicio de la segunda jornada.
- 12:30 h: Taller de rumbas o sevillanas (Prof. Ana Manrique).
- 13:00 h: Actuación infantil de la Escuela de Ana Manrique.
- 13:30 h: Taller de flamenco (José de la Curra) y Taller de castañuelas (Estefanía Luque).
- 14:00 h: Espectáculo Ecuestre Flamenco con Chico de la Cruz y Estefanía Luque.
- 15:30 h: Concurso de sevillanas (Categorías: infantil, adulto y senior). Inscripción en caseta de organización hasta las 15:00 h.
- 17:00 h: Actuación de las escuelas de Gran Canaria: Grupo Albaicín (Chelo Macías Guerra).
- 19:00 h: Actuación de las escuelas colaboradoras de Tenerife: Ana Lamadrid, Ana Manrique y Estefanía Luque.
- 21:30 h: Concierto del grupo flamenco Son de Sevilla.
- 24:00 h: Cierre de la jornada.
Domingo, 19 de abril
- 12:00 h: Apertura de la Feria.
- 13:00 h: Actuación de las asociaciones de Tenerife: Al Alba y Cavia Asociación Cultural Flamenca.
- 15:30 h: Pasarela Flamenca “Volcán y Cante” a cargo de Carmen Ramírez y Elena de Vera (Víctor Núñez).
- 16:00 h: Sorteo de la rifa del vestido flamenco y complementos (Cumbre Flamenca).
- 16:30 h: Entrega de premios de los concursos y reconocimientos a colaboradores.
- 17:00 a 19:00 h: Baile por sevillanas de despedida para el público.
- 19:00 h: Clausura y cierre de la Feria de Abril 2026.
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