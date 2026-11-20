La Laguna celebra hoy, viernes 20 de noviembre, el encendido de las luces de Navidad de 2026, una de las citas más esperadas de su programación festiva. El acto comenzará a las 20.00 horas en el entorno de la plaza de La Concepción y contará con un concierto de la cantante canaria Rosana tras el encendido. Además, Titsa ha habilitado una lanzadera gratuita para facilitar la llegada de los asistentes.
El Ayuntamiento de La Laguna estrenará este viernes una decoración compuesta por más de 3.500 motivos luminosos LED, distribuidos por los pueblos y barrios del municipio. La campaña, bajo el lema La Laguna, tu HOGAR en Navidad, incorpora nuevas figuras, juegos de luces en movimiento y diseños que también podrán apreciarse durante el día.
El Consistorio espera una elevada afluencia de público, por lo que recomienda acudir con antelación y utilizar el transporte público para evitar problemas de tráfico y aparcamiento.
A qué hora es el encendido de Navidad de La Laguna y dónde se celebra
El encendido de Navidad de La Laguna será hoy a las 20.00 horas, en el entorno de la plaza de La Concepción, junto a uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico.
La ubicación cambia respecto a otras ediciones para disponer de mayor capacidad y mejores condiciones de seguridad para los asistentes.
Una vez encendidas las luces, la cantante Rosana ofrecerá un concierto que servirá para inaugurar la programación navideña del municipio.
La artista canaria será la gran protagonista musical de una celebración que también permitirá descubrir las novedades del alumbrado.
Entre ellas destacan los 12 ángeles luminosos gigantes instalados en la calle Obispo Rey Redondo, conocida como La Carrera. Cada figura mide cinco metros de ancho y dos de alto e incorpora secuencias de iluminación que generan efectos de movimiento.
Solo en esta calle se han instalado, según las estimaciones municipales, unos siete kilómetros de guirnaldas y alrededor de 80.000 lámparas LED.
Las calles Herradores y San Agustín también estrenan arquerías de inspiración nórdica, con elementos decorativos visibles durante el día y juegos de luz por la noche.
Guaguas gratis para asistir al encendido de Navidad
Con motivo de la celebración, Titsa ha activado una lanzadera directa y gratuita que conectará una parada provisional situada junto a las escaleras del Centro Comercial Alcampo, en la parte baja del recinto, con el Intercambiador de La Laguna.
El servicio funcionará desde las 15.20 horas de hoy hasta las 03.15 horas de la madrugada del sábado, con una frecuencia aproximada de diez minutos.
Además, la compañía reforzará las líneas 014 y 015, que conectan Santa Cruz de Tenerife con La Laguna, desde las 17.15 hasta las 01.15 horas, en función de la demanda.
La empresa pública recomienda consultar la información actualizada en su página web, www.titsa.com, o mediante el teléfono 922 531 300.
El Ayuntamiento también aconseja utilizar el transporte público y llegar con suficiente antelación para disfrutar del espectáculo.
La Navidad llegará también a Bajamar, Tejina y otros barrios
El encendido de hoy será el punto de partida de una programación que continuará durante los próximos días en distintos núcleos del municipio.
El sábado 21 de noviembre, Bajamar encenderá su alumbrado a las 19.00 horas y Punta del Hidalgo lo hará a las 20.00 horas.
El domingo 22 será el turno de Valle de Guerra, a las 19.00 horas en la zona de El Puente, y Tejina, a las 20.00 horas en El Ramal.
Finalmente, el lunes 23 se celebrarán los encendidos de La Cuesta, a las 19.00 horas en la plaza del Tranvía, y Taco, a las 20.00 horas en la plaza del Número.
Este año, el Ayuntamiento ha decidido separar el encendido navideño de La Noche en Blanco, prevista para el sábado 28 de noviembre, con el propósito de distribuir las actividades y favorecer la actividad comercial y hostelera durante dos fines de semana consecutivos.