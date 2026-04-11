El plan estrella del fin de semana en Tenerife: Pinolere abre las puertas de la gran Feria del Queso

El Parque Etnográfico de Pinolere acoge este fin de semana la XV Feria del Queso de Canarias, una cita ya consolidada en el calendario regional que pone en valor el sector quesero artesanal y las tradiciones ganaderas del Archipiélago. La feria abrió sus puertas este sábado 11 de abril, ofreciendo un amplio programa de actividades que incluye, entre otras actividades, exposiciones de razas autóctonas, talleres de ordeño tradicional, actuaciones musicales, catas y degustaciones.
El acto oficial de inauguración fue presidido por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el alcalde Franciso Linares, y el presidente de la Asociación Cultural Pinolere, Leoncio Luis. También se contó con los consejeros, regional e insular, del sector primario, Narvay Quintero y Valentín Gonzaéz, respectivamente, junto a otras autoridades de ambas administraciones públicas, miembros de la corporación municipal, productores y público asistente. Durante el acto se rindió un merecido homenaje a la Asociación de Productores Queseros Artesanos de Tenerife, destacando su papel fundamental en la promoción del queso artesanal y su impulso al Concurso Insular de Quesos de Tenerife.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó durante la inauguración de la feria en La Orotava que “defender el sector primario no es una opción, es una prioridad para este Gobierno, porque estamos hablando de economía, pero también de territorio, de paisaje y de futuro para Canarias”. En este sentido, subrayó el valor de este tipo de encuentros para acercar el mundo rural a la ciudadanía y reconocer el trabajo de quienes sostienen una actividad esencial para las islas.
Asimismo, Fernando Clavijo aseguró que “ese respaldo al sector se traduce en medidas concretas, como la reciente partida adicional de 7,2 millones de euros para ayudar a nuestros productores a hacer frente al incremento de costes por la guerra en Irán”, y añadió que “nos vamos a dejar la piel para que Canarias siga contando con un POSEI justo en el próximo marco financiero europeo”.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, expresó que esta feria “es la demostración de que en Tenerife y en Canarias creemos en lo nuestro, en lo auténtico, en lo que nace del esfuerzo diario de tantas familias que mantienen vivo el sector primario”. Consideró merecido el homenaje a la Asociación de Productores Queseros Artesanos de Tenerife, que calificó de “clave en la defensa, promoción y valorización del queso artesanal de nuestra isla”, y a iniciativas como el Concurso Insular de Quesos de Tenerife, “como herramientas fundamentales para visibilizar la excelencia de nuestros productos”.
Dávila resaltó el impulso dado por el Cabildo de Tenerife con políticas concretas de apoyo al sector y puso en valor el papel de las mujeres en el sector primario, “muchas veces invisibilizado, pero absolutamente esencial en la actividad ganadera y quesera de nuestras islas”.
El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, destacó que “la Feria del Queso de Canarias en Pinolere es mucho más que un evento gastronómico; es un reconocimiento al esfuerzo de nuestros ganaderos y queseros, auténticos guardianes de nuestras tradiciones”. Desde el Ayuntamiento se sigue apostando por el sector primario, por el producto local y por iniciativas que generan economía y mantienen vivo el medio rural. “Entre todos debemos apostar por productos de km0, y ello supone invertir en identidad, canariedad y defender el paisaje de nuestra tierra”, aseveró. Y también puso en valor la importancia de acercar estas tradiciones a las nuevas generaciones, así como la necesidad de que las administraciones públicas ofrezcan el máximo apoyo al sector primario y así sea posible el relevo generacional.
El presidente de la Asociación Cultural Pinolere, Leoncio Luis, agradeció la colaboración de todos los que colaboran y participan en esta feria, así como al público que les respalda, “pues sin ellos no sería posible esta muestra única en Canarias y tan necesaria para respaldar y visibilizar al sector primario y a los numerosos puestos de trabajos y familias que dependen de él”. En esta línea valoró el sacrificado trabajo de los agricultores, ganaderos, artesanos, queseros y todas las personas que trabajan la tierra y en el campo, por lo que invita a todos los ciudadanos a demostrar el apoyo al sector para que este pueda seguir creciendo y no tienda a desaparecer.
El recinto cuenta con más de medio centenar de stands, con una treintena de queserías y espacios que ofrecen productos gastronómicos tradicionales de la tierra, así como vinos de la D.O. Valle de La Orotava y cervezas artesanales de Canarias. En estos días también se muestra una treintena de razas autóctonas, con presencia de burros, cochinos negros, vacas, ovejas, camellos, abejas, palomas, gallinas, cabras, perros, pájaros… Asimismo, hay actividades para todos los públicos, y los más pequeños de la casa podrán participar en didácticos y divertidos talleres como los de ordeño.
El programa de actividades engloba también exhibiciones de salto del pastor, actuaciones musicales, talleres de cata, actividades formativas, demostraciones gastronómicas y propuestas culturales que acercan al público al mundo del pastoreo, la ganadería y la elaboración artesanal de quesos.
La Feria del Queso, que cumple este año su decimoquinta edición es organizada por la Asociación Cultural Pinolere y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de La Orotava, y otras entidades privadas.