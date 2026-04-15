Las galas de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz contarán con una cifra “histórica” de 85 aspirantes

Santa Cruz se prepara para sus Fiestas de Mayo, marcadas en esta edición por una gran participación de la ciudadanía en sus galas, alcanzando la cifra de 85 aspirantes, según informaron desde el ayuntamiento. Las fiestas fundacionales, que comenzarán el próximo 21 de abril con el pregón, a cargo de Marta González de Vega, guionista, actriz, cómica, autora teatral y escritora chicharrera, celebrará sus galas los próximos 24, 25 y 26 de abril.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, valoró los datos de participación y destacó que “es una excelente noticia comprobar que nuestras Fiestas de Mayo no solo mantienen su vigencia, sino que siguen creciendo en implicación ciudadana, alcanzando cifras históricas que reflejan el arraigo y el sentimiento de pertenencia que estas celebraciones generan en Santa Cruz”.
En este sentido, Bermúdez subrayó que “haber alcanzado los 85 aspirantes en las distintas galas demuestra que estamos ante unas fiestas vivas, participativas y profundamente conectadas con la identidad de la ciudad”, y añadió que “desde el ayuntamiento vamos a seguir trabajando para que estas fiestas continúen evolucionando, reforzando su carácter inclusivo y su capacidad de integrar a todas las generaciones”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, puso el acento en la consolidación del programa y señaló que “la incorporación de la gala de la Reina de los Mayores ha supuesto un paso importante en la ampliación y diversificación de las Fiestas de Mayo, dando protagonismo a un colectivo fundamental y reforzando el carácter integrador de la programación”.
Caraballero destacó que “el incremento de participación en esta segunda edición confirma que la iniciativa ha sido plenamente acertada”.
35 adultas
Las primeras en subir al escenario de la plaza de La Candelaria serán las 35 candidatas a Reina adulta el viernes 24 de abril. El desfile volverá a estar dirigido por Paula Álvarez.
El sábado 25 llegará el turno de la gala de la Reina de los Mayores, que celebra su segunda edición este 2026 y se consolida como acto señero de las fiestas, pasando de nueve candidatas en la primera gala que tuvo lugar el año pasado, a 20 -el máximo- en esta edición.
Y el domingo 26 tomarán el testigo las candidatas y candidatos a Maga y Mago Infantil. En el certamen femenino participarán 20 niñas; mientras que en el de niños habrá diez concursantes.