La Laguna ya tiene ganadores de la Ruta de la Tapa: los 3 mejores establecimientos del Nordeste

La Laguna ha hecho públicos los establecimientos ganadores de la Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste, una iniciativa que en esta edición ha destacado por una alta participación ciudadana a través de herramientas digitales.
El público, mediante la aplicación de La Laguna Zona Comercial, emitió más de 700 valoraciones para elegir las mejores propuestas gastronómicas de la zona.
Los ganadores de la Ruta de la Tapa
Tras el recuento y la validación de los votos registrados en el acta oficial, la Tasca Los Corazones se ha alzado con el primer premio, la Tapa de Oro, al sumar un total de 543 puntos.
El segundo puesto, que otorga la Tapa de Plata, ha recaído en el Bar Restaurante El Fogón con 434 puntos.
El podio lo completa la Cafetería Vanely, que obtiene la Tapa de Bronce con 357 puntos.
La concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, ha felicitado a los premiados y ha subrayado que estos galardones tienen un valor especial al ser otorgados directamente por los vecinos. Según la edil, la ruta demuestra que la gastronomía es una herramienta clave para generar actividad y fortalecer la vida en los pueblos y barrios del municipio.
Dinamización del tejido comercial
El éxito de la convocatoria ha sido respaldado también por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA). Su presidente, Abbas Moujir, ha señalado que la respuesta ciudadana confirma el interés de estas propuestas para dinamizar el sector de la restauración. En la misma línea, el presidente de La Laguna Zona Comercial (LLZC), Iván Pérez, ha destacado la eficacia del formato digital para acercar la oferta al cliente y visibilizar el trabajo diario de los empresarios locales.
Por su parte, el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso, ha puesto en valor cómo estas acciones refuerzan el vínculo entre el sector primario y la restauración, impulsando el consumo de producto local.
Consolidación del formato
La Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste se consolida como un referente dentro de la estrategia de dinamización del Ayuntamiento de La Laguna. El uso de la aplicación móvil ha permitido agilizar la participación y conectar el tejido empresarial con la ciudadanía de forma directa.
Desde la corporación municipal, en colaboración con FAUCA y LLZC, se ha reafirmado el compromiso de seguir impulsando este tipo de certámenes que contribuyen a fortalecer la economía local y proyectar la riqueza gastronómica de los distintos núcleos poblacionales de la comarca.