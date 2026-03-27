Tegueste se prepara para vivir una explosión de sabor. El municipio tinerfeño ha presentado oficialmente la primera edición de Tapea con Vino Tegueste, una ambiciosa iniciativa que busca colocar a la gastronomía local en el epicentro del mapa culinario de la isla durante el mes de abril. Entre el 6 y el 20 de abril, residentes y turistas podrán sumergirse en una experiencia que combina la maestría de los fogones locales con la excelencia de las bodegas del territorio.
Esta apuesta por el producto de kilómetro cero no es casualidad. El Ayuntamiento, con el apoyo de la Consejería de Comercio del Cabildo de Tenerife, ha diseñado un itinerario que recorrerá once establecimientos de restauración. El objetivo es claro: dinamizar el tejido empresarial y ofrecer un escaparate único para los vinos que nacen en las tierras teguesteras.
Once establecimientos para saborear Tapea con Vino Tegueste
La participación de la hostelería local ha sido masiva en esta primera convocatoria de Tapea con Vino Tegueste. Los locales adheridos han trabajado mano a mano con viticultores de la zona para presentar propuestas que respeten la tradición, pero aporten un toque de innovación. Esta sinergia busca que el comensal no solo deguste una tapa, sino que comprenda la historia que hay detrás de cada ingrediente producido en el municipio.
El alcalde de la Villa, Norberto Padilla, subrayó durante la presentación que este evento “representa una excelente oportunidad para reforzar la identidad de nuestro municipio, apoyando al mismo tiempo a nuestros restauradores y viticultores”. Según el primer edil, es una muestra del compromiso institucional con el desarrollo económico sostenible.
Un impulso estratégico para el comercio en Tegueste
Más allá del placer gastronómico, la iniciativa tiene un trasfondo técnico y económico vital para la zona. Maura Martel, concejala de Comercio y Desarrollo Local, ha destacado que actividades como Tapea con Vino Tegueste generan un impacto directo y positivo en la facturación de los negocios participantes. Al posicionar a Tegueste como un referente del producto local, se fomenta un turismo de calidad que valora la autenticidad.
Para quienes deseen planificar su ruta, la organización ha habilitado dos portales web (www.teguestegastronomico.com y www.tapeaconvino.com) donde se detallan las tapas participantes, los vinos sugeridos para el maridaje y la ubicación de los establecimientos.
Consejos para disfrutar de la ruta
Para sacar el máximo partido a Tapea con Vino Tegueste, se recomienda:
- Consultar los horarios: Cada establecimiento tiene su propia dinámica de servicio de tapas.
- Apostar por el transporte público: Para disfrutar de los vinos de Tegueste con total seguridad.
- Compartir la experiencia: El ambiente festivo y cercano es una de las señas de identidad de esta primera edición.
Con esta programación, el Ayuntamiento reafirma su impulso al tejido empresarial, promoviendo sinergias entre los agentes sociales y económicos. La cita, que cuenta con subvención insular, promete ser el inicio de una tradición que se consolide en el calendario anual de Tenerife.