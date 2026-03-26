Sabor, música y mar: Arona celebra la II edición de Tapas y Vinos Las Galletas

El núcleo costero de Arona se prepara para vivir una de sus jornadas más vibrantes del año. Este sábado 28 de marzo, la II edición de Tapas y Vinos Las Galletas tomará las calles para fusionar la mejor gastronomía local con el ritmo de la música latina, en una iniciativa que busca consolidar al municipio como referente del ocio y el comercio en el sur de Tenerife.
Programación y horarios de Tapas y Vinos Las Galletas
El evento, impulsado por la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona, se desarrollará en un escenario inmejorable: la Plaza y la Rambla Dionisio González. Desde las 17:00 hasta las 24:00 horas, residentes y visitantes podrán disfrutar de una propuesta cuidadosamente seleccionada para poner en valor el producto de proximidad.
Esta edición de Tapas y Vinos Las Galletas contará con la participación de un total de 13 puestos. De estos, 9 pertenecen a reconocidos establecimientos de restauración del municipio de Arona, mientras que los 4 restantes representarán a prestigiosas bodegas de la isla, amparadas por los Consejos Reguladores de sus respectivas Denominaciones de Origen.
Un cartel musical con ADN latino
Para maridar las degustaciones, la organización ha diseñado un programa musical que promete no dejar a nadie indiferente. La fiesta comenzará a las 17:00 horas al son de Los Trovadores de Cuba, marcando el inicio de una tarde-noche llena de energía.
El escenario recibirá sucesivamente a grandes voces y grupos:
- David Afonso (18:30 h) y Rumba Maniagua (19:00 h) calentarán motores.
- El plato fuerte llegará con la reconocida Virginia Guantanamera (20:30 h), seguida de Clave de Son (21:00 h).
- El cierre de la jornada correrá a cargo de DJ Afrokan a las 22:30 h, asegurando el ambiente festivo hasta la medianoche.
Impulso al comercio y la economía local
Más allá del ocio, Tapas y Vinos Las Galletas es una pieza clave en la estrategia de dinamización empresarial del Ayuntamiento. El objetivo es claro: incrementar la afluencia de público a la zona comercial, fomentar el consumo en los negocios cercanos y generar un impacto económico positivo en las pequeñas y medianas empresas de Las Galletas.
Esta colaboración entre el sector público y el privado refuerza la identidad gastronómica canaria y convierte a los espacios públicos en puntos de encuentro culturales. Al fomentar el producto de kilómetro cero y la cultura del vino, el evento no solo atrae al turista que busca autenticidad, sino que devuelve a los residentes un espacio de convivencia y disfrute junto al mar.
Recomendaciones para los asistentes
Si tienes previsto asistir a esta gran cita en Arona, se recomienda acudir con antelación para disfrutar de las mejores degustaciones antes de las horas de mayor afluencia. La zona de Las Galletas cuenta con diversos accesos, pero el uso del transporte público o el coche compartido siempre es una opción inteligente para disfrutar de los vinos de Tenerife con responsabilidad.