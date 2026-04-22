Giro radical en Reino Unido: prohibida la venta de tabaco de por vida a los nacidos a partir de 2009

El Parlamento británico ultimó este martes el borrador final de una legislación calificada de “histórica”: la prohibición de por vida de la venta de tabaco a cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009 en Reino Unido.
Tras el acuerdo entre la Cámara de los Comunes y la de los Lores, la ley completa su trámite parlamentario y solo queda pendiente de la sanción formal por parte del rey para entrar en vigor previsiblemente el próximo año.
La medida supone que los jóvenes que actualmente tienen 17 años o menos nunca podrán alcanzar la edad legal para comprar tabaco en Reino Unido, ya que el límite de edad aumentará un año cada año de forma indefinida.
Restricciones al vapeo y zonas protegidas
La nueva ley no solo pone el foco en el tabaco tradicional. El texto otorga al Ejecutivo británico nuevas facultades para regular estrictamente el mercado del vapeo y la nicotina, afectando directamente a la publicidad, los sabores atractivos para menores y el diseño de los envases.
Además, se establecen nuevas zonas libres de humo y vapor. Quedará prohibido vapear en:
- Vehículos que transporten a menores.
- Parques infantiles.
- Inmediaciones de centros educativos y hospitales.
“Generación libre de humo” frente a las críticas
El ministro de Sanidad, Wes Streeting, ha defendido que esta ley permitirá que los niños del Reino Unido formen parte de la “primera generación libre de humo”, protegiéndolos de la adicción y los daños pulmonares. Organizaciones como Cancer Research UK y Asthma + Lung UK han celebrado el avance como un “logro histórico”.
Sin embargo, la normativa no está exenta de polémica. El líder de Reform UK, Nigel Farage, ya ha anunciado su intención de derogarla si llega al poder en 2029, tildándola de “idiota” y cuestionando su viabilidad logística. “¿Cómo va a funcionar? Dentro de diez años, una persona de 27 años no podrá comprar cigarrillos legalmente, pero una de 28 sí”, argumentó el dirigente.
¿Cuál es la situación en España?
La asociación Nofumadores.org recuerda este miércoles que lleva “reclamando en España desde 2020 esta misma medida, reflejada en su “Declaración ENDGAME del Tabaco en España 2030”, suscrita por 62 organizaciones a nivel nacional.
Su presidenta, Raquel Fernández Megina, insta al Gobierno español a que “incluya la abolición progresiva de la venta de tabaco y productos de nicotina a los nacidos a partir de 2009 en la modificación de la Ley del Tabaco, que se encuentra en trámites en este momento”.
A su vez, ha reclamado a los partidos políticos españoles “la altura de miras necesaria para alcanzar el mismo consenso que han alcanzado los parlamentarios en el Reino Unido, y proteger así a las futuras generaciones de una adicción que sigue siendo promovida por la industria de la nicotina”.
Tabaquismo en Canarias
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 4.700 canarios fallecen al año por causas atribuibles al tabaco, entre ellas cáncer de pulmón, de cavidad oral, laringe y faringe, tumores digestivos y urológicos, así como infartos, ictus, etc. De hecho, uno de cada cuatro canarios, de entre 15 y 65 años, fuma diariamente.