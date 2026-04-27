El Gobierno cambia las reglas: hasta 10 céntimos por cada lata y botella que devuelvas en el supermercado

España se prepara para una transformación radical en la gestión de residuos. Ante la incapacidad de cumplir con las exigentes normativas de la Unión Europea, el Ejecutivo central ha decidido dar un giro de 180 grados. El nuevo sistema de reciclaje, basado en el exitoso modelo de Portugal, obligará a los ciudadanos a pagar un pequeño depósito por cada envase que compren, el cual será reembolsado íntegramente tras su devolución en el punto de venta.
Esta medida no es una sugerencia, sino una necesidad administrativa. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), España apenas logró recuperar el 41,3% de las botellas de plástico durante el pasado año 2023. Esta cifra sitúa al país en una posición crítica frente al objetivo del 70% marcado por Bruselas, lo que ha acelerado la implementación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).
Cómo funciona el nuevo sistema de reciclaje SDDR en los supermercados
La mecánica es sencilla pero disruptiva para el hábito del consumidor español. Al adquirir una bebida —ya sea en lata o en botella de plástico— el precio final incluirá un recargo estimado de 10 céntimos de euro. Este importe funciona como una fianza. El consumidor no pierde el dinero, sino que lo “deposita” hasta que decide retornar el envase vacío a cualquier establecimiento autorizado o máquina de recogida automática.
Los supermercados y pequeñas tiendas de alimentación pasarán a ser piezas clave del engranaje. Estarán obligados por ley a actuar como puntos de retorno, facilitando la entrega manual o mediante sistemas tecnológicos. Una vez que el ciudadano entrega el envase, el comercio le devuelve el importe abonado previamente, ya sea en efectivo o mediante un vale de descuento para su próxima compra.
El modelo de Portugal como espejo para España
Nuestro país vecino ha servido de laboratorio para esta iniciativa. En Portugal, la implantación del SDDR ha logrado modificar de forma estructural el comportamiento de la sociedad. Al otorgar un valor económico directo al residuo, se incentiva que los envases no terminen en vertederos o dispersos en el medio ambiente, especialmente en ecosistemas sensibles como las costas de Canarias.
El objetivo final del Gobierno de Pedro Sánchez es alcanzar una tasa de recogida superior al 90% en los próximos años. Para lograrlo, el sistema deberá estar plenamente operativo en todo el territorio nacional, incluyendo las islas, antes de noviembre de 2026. Este cambio busca cerrar el ciclo de la economía circular: desde que el producto sale de la fábrica hasta que, una vez consumido, vuelve a entrar en la cadena de procesamiento para convertirse en materia prima secundaria.
Desafíos logísticos para el comercio minorista
Aunque la medida es aplaudida por organizaciones ecologistas, supone un reto de grandes dimensiones para el sector retail. Las tiendas deberán adaptar sus espacios para el almacenamiento de los envases retornados y, en muchos casos, invertir en maquinaria de última generación que sea capaz de identificar los códigos de barras y validar que el envase es apto para la devolución del depósito.
Desde el punto de vista legal, el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases ya marca la hoja de ruta. Si en los próximos meses no se observa una mejora drástica en los contenedores amarillos tradicionales, la activación del nuevo sistema de reciclaje será irreversible. El Gobierno confía en que la “motivación económica” sea el motor definitivo para que España abandone el vagón de cola del reciclaje europeo y se alinee con los estándares de sostenibilidad más avanzados del continente.
Con esta normativa, se espera no solo reducir la basura plástica, sino también concienciar al ciudadano de que cada envase tiene un valor. El residuo deja de ser basura para convertirse en un recurso con precio propio, fomentando un consumo mucho más responsable y eficiente.