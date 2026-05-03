El mercado laboral español se prepara para una transformación inminente en el control de la jornada. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado de forma oficial que el nuevo registro horario obligatorio se aprobará en España antes de que finalice el verano. Esta medida, que busca digitalizar y hacer accesibles los datos de jornada a la Inspección de Trabajo en tiempo real, no sufrirá cambios “significativos” a pesar de las reticencias de ciertos sectores y órganos consultivos.
En una reciente intervención, la titular de Trabajo ha puesto el foco en una cifra alarmante: en España se realizan semanalmente dos millones y medio de horas extraordinarias irregulares. Según Díaz, estas horas no solo no se registran, sino que no se retribuyen, lo que supone un fraude tanto para el trabajador como para las arcas de la Seguridad Social.
El registro horario obligatorio para frenar las horas extra impagadas
El despliegue del registro horario obligatorio es la pieza maestra del Ministerio para garantizar que el tiempo de trabajo se cumpla según lo estipulado en los contratos. Díaz ha sido especialmente crítica con el sistema actual, asegurando que el debate debe salir de la “época de los tornos” para entrar de lleno en la era digital.
“Que en pleno siglo XXI el Consejo de Estado hable de tornos dice mucho de un país que ya no existe”, sentenció la ministra. Con estas palabras, Díaz marca distancias con el informe desfavorable del máximo órgano consultivo, al que acusa de alinearse con las tesis de la patronal. Para el Gobierno, el registro horario obligatorio debe ser un sistema moderno, telemático y que no permita la manipulación de datos por parte de las empresas.
Pulso político por la vivienda y el apoyo de Junts
Más allá de la reforma laboral, la actualidad política está marcada por la reciente derrota del Gobierno en el Congreso respecto a la prórroga de los alquileres. Yolanda Díaz no ha ocultado su malestar con Junts per Catalunya, formación a la que acusa de haberse colocado “del lado de las patronales y los fondos de inversión extranjeros” al votar en contra de la medida.
La ministra defendió su postura asegurando que su voto fue “a favor de los catalanes” y lamentó que tanto el Partido Popular como Junts estén, a su juicio, “secuestrados” por fuerzas extremas como Vox o Aliança Catalana. No obstante, ha dejado la puerta abierta a futuras negociaciones con el partido de Carles Puigdemont, siempre que el objetivo final sea alcanzar acuerdos que beneficien a la mayoría social.
Relación con Economía y presión fiscal
Otro de los puntos calientes de la gestión ministerial es la convivencia de dos visiones económicas dentro del Ejecutivo. Díaz ha calificado de “magnífica” su relación personal con el actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aunque matizó que en política lo importante son los programas. En este sentido, fue contundente al afirmar que la línea económica de Cuerpo es continuista respecto a la de su predecesora, Nadia Calviño.
En cuanto a la política fiscal, la líder de Sumar ha rechazado frontalmente la propuesta del PP de deflactar el IRPF. En su lugar, ha propuesto una redistribución de la carga tributaria: una baja de impuestos para las rentas más bajas financiada por un incremento en la tributación de las rentas salariales más altas.
Impacto del registro horario obligatorio en las pymes
La implementación de este sistema supone un reto para el tejido empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo se insiste en que la tecnología actual facilita esta transición sin costes desorbitados. El objetivo es que la Inspección de Trabajo pueda consultar, de forma remota y sin previo aviso, el registro de cualquier centro de trabajo para verificar si se están cumpliendo los horarios legales.
Con el horizonte puesto en el verano, las empresas deberán acelerar sus procesos de digitalización para cumplir con el registro horario obligatorio, una medida que Yolanda Díaz considera innegociable para modernizar las relaciones laborales en España y proteger los derechos de los trabajadores frente a la precariedad de las horas no pagadas.