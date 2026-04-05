Confirmado por Hacienda: los nacidos antes de 1961 recibirán una mayor devolución en la Renta

Los ciudadanos nacidos antes de 1961 pueden obtener devoluciones significativas en la Declaración de la Renta de este año. La Agencia Tributaria aplica beneficios automáticos para los mayores de 65 años que reducen la carga fiscal. Muchos pensionistas recuperan dinero al presentar el borrador de forma voluntaria ante el fisco.
La edad es un factor clave en el resultado del borrador y los contribuyentes de Canarias nacidos antes de 1961 disfrutan de ventajas fiscales inmediatas. Hacienda incrementa el mínimo personal exento de tributar para este colectivo senior.
El fisco busca aliviar la presión económica sobre los pensionistas mediante estas reducciones directas.
El aumento para los declarantes de entre 65 y 74 años es de 1.150 euros. Esta cifra crece si el titular supera los 75 años. En ese caso, la reducción adicional alcanza los 1.400 euros.
Estas medidas disminuyen la base imponible del impuesto cada ejercicio. El resultado final suele beneficiar al contribuyente de las islas.
La rentabilidad de la presentación voluntaria
Muchos jubilados evitan realizar el trámite fiscal por desconocimiento. Sin embargo, la presentación voluntaria es una opción muy rentable. Las retenciones aplicadas durante el año superan a veces la cuota real. Esto ocurre con frecuencia cuando el ciudadano tiene dos o más pagadores de ingresos.
Este escenario es habitual al combinar la pensión pública con planes privados. Hacienda suele retener más dinero del necesario en estas situaciones. Al confeccionar la declaración, el sistema ajusta las cuentas y devuelve el dinero. Los expertos recomiendan revisar siempre el borrador en la plataforma oficial del Estado.
Deducciones autonómicas en el Archipiélago
El Gobierno regional ofrece deducciones específicas para los residentes en las islas. Los contribuyentes pueden desgravar gastos médicos, de dentista o por discapacidad. También existen ventajas por el alquiler de la vivienda habitual para los mayores. Estas ayudas incrementan el ahorro total de las familias canarias cada año.
Es fundamental conocer el derecho a estas bonificaciones canarias. Las deducciones por gastos de enfermedad suelen ser las más ignoradas. Los declarantes recuperan parte de los costes en ópticas o fisioterapia. La suma de las ayudas estatales y regionales maximiza la devolución final en la cuenta.
Verificación del borrador de la Renta
No tener la obligación de declarar no implica que no sea conveniente. Hacienda no incluye todas las deducciones posibles de forma automática. El contribuyente debe verificar sus datos personales y familiares siempre, ya que un fallo en el domicilio fiscal puede anular beneficios muy importantes.
Los asesores fiscales advierten sobre la importancia de la vivienda habitual. Quienes compraron su casa antes de 2013 mantienen derechos de deducción estatales. En Canarias, convivir con familiares mayores también genera ahorros adicionales. Revisar el documento con calma puede suponer una diferencia de cientos de euros.