El sur de Tenerife pide al obispo que la imagen del Hermano Pedro esté en la misa papal

El obispo de la diócesis nivariense, Eloy Alberto Santiago, oficiará este mediodía en Vilaflor de Chasna la solemne misa y la procesión posterior en honor al Hermano Pedro con motivo del 400 aniversario del nacimiento del primer santo canario, una cita a la que asistirán representantes del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y de numerosos ayuntamientos de la Isla y especialmente del Sur.
El acto central para conmemorar los cuatro siglos del religioso chasnero, elevado a los altares en 2002 por el papa Juan Pablo II en Guatemala, coincide con la polémica abierta a raíz del protagonismo que reclaman los devotos del fundador de la Orden Betlemita, cuya figura se venera especialmente en el Sur, que piden la presencia de su imagen, junto a las ya anunciadas de la Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna, en la gran misa que presidirá el papa León XIV en la explanada del puerto de Santa Cruz de Tenerife el próximo 12 de junio.
A medida que pasan los días, cada vez son más las voces desde diversos sectores que se suman a esta corriente de opinión. Ayer, Nelson Díaz Frías, magistrado, historiador y cronista oficial de Vilaflor de Chasna, subió el tono al preguntarse, en declaraciones a la Radio Canaria, “cómo es que llega aquí el líder espiritual de la Iglesia, que propugna, nos enseña y nos dice que debemos realzar y venerar la figura del Hermano Pedro y es la propia Iglesia la que lo ningunea. Como feligrés y como sureño no lo entiendo”.
Para Nelson Díaz, Pedro de San José de Betancur es “la persona nacida en el Archipiélago más importante que ha dado nuestra tierra hasta el día de hoy por su universalidad y por su labor, que es intemporal y que puede ser aplicable a todo momento y lugar”.
Por su parte, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, preguntada por la polémica, confía en que la organización del viaje papal sea “receptiva” y señaló que hoy, aprovechando la presencia del obispo en Vilaflor de Chasna, será “un buen momento para trasladarle el sentir de una parte muy importante de los tinerfeños”.
RECTIFICACIÓN
El exalcalde chasnero Manuel Fumero, actual diputado socialista en el Parlamento de Canarias, se mostró muy crítico y calificó de “atropello” la no presencia de la figura del primer santo canario en el escenario que acogerá la gran misa papal en Tenerife y que sí contará con la Patrona canaria y el Cristo lagunero, como así confirmaron a principios de semana fuentes del obispado a este periódico. “Fue una persona que se entregó en cuerpo y alma a los demás hasta el último día de su vida, que es lo que defiende la Iglesia, por eso resulta indignante que el Obispado no tenga las luces de rectificar”, manifestó ayer a este periódico el parlamentario.
Más moderado se mostró el diputado, también sureño, Jonathan Martín (CC), quien circunscribió la polémica a un “tema estrictamente religioso” y remarcó que lo importante es que la misa se celebre en la Isla, aunque consideró “adecuado” un reconocimiento a los dos santos tinerfeños, el Hermano Pedro y el Padre Anchieta, en la histórica eucaristía.
Desde el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, municipio donde nació hace 400 años el misionero canonizado por Juan Pablo II, el equipo de gobierno liderado por Agustina Beltrán, que hoy no podrá asistir a la misa al estar convaleciente de una intervención quirúrgica, insiste en destacar la “labor humanitaria ejemplar” del Hermano Pedro en el contexto histórico de una época muy diferente a la actual y recuerda que el humilde cabrero sureño levantó el primer hospital para atender a los más necesitados y creó la primera escuela popular sin distinción de raza o sexo.
La coincidencia del primer viaje de un papa a la Isla justo en el año del 400 aniversario del nacimiento del religioso tinerfeño, primer santo canario, lleva al Consistorio y a los vecinos a una conclusión: “Este es el año”.