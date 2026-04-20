Huelga de gasolineras en pleno puente de mayo: los días en los que será muy complicado repostar en Canarias

Los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA han convocado formalmente una huelga nacional del personal de estaciones de servicio para los próximos días 30 de abril y 3 de mayo de 2026.
La movilización, que afectará a las gasolineras de todo el país, coincide con las operaciones de salida y retorno del puente de mayo, un periodo de máximo volumen de desplazamientos por carretera en el Archipiélago.
El objetivo de los paros es desbloquear la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos denuncian una “actitud inaceptable” de la patronal tras meses de conversaciones, acusándola de retirar propuestas previas y presentar una oferta económica “regresiva” que supone, a su juicio, un ataque directo a las plantillas.
Calendario y horarios de la huelga
Las jornadas de protesta se han diseñado para incidir en los momentos de mayor tráfico del fin de semana largo:
- Jueves 30 de abril: Paro parcial de 12:00 a 16:00 horas. Esta franja coincide con las horas centrales de la operación salida del puente.
- Domingo 3 de mayo: Huelga ininterrumpida de 24 horas. Durante toda esta jornada, coincidiendo con el retorno del puente, no será posible repostar en las estaciones afectadas.
Cabe destacar que la huelga no afecta a las gasolineras automáticas. Asimismo, el Gobierno deberá garantizar servicios mínimos para suministrar a vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos y policía.
Reivindicaciones salariales y laborales
Las centrales sindicales exigen un convenio que garantice el poder adquisitivo frente al incremento de los precios de la energía, derivados en parte de la guerra de Irán. Sus principales reclamaciones incluyen:
- Un incremento salarial mínimo del 2% anual.
- Una cláusula de garantía que asegure la actualización según el IPC real más un 0,5%.
- Avances en materia de conciliación, reducción de la jornada laboral y mejora de los pluses.
Según el comunicado conjunto, la patronal pretende topar el Índice de Precios de Consumo (IPC) sin asegurar el mantenimiento del poder de compra de los trabajadores. Los sindicatos sostienen que las empresas del sector continúan acumulando beneficios mientras los salarios permanecen congelados, trasladando el coste de la situación económica actual a las personas trabajadoras.
Las reuniones entre las partes continuarán en los próximos días, aunque por el momento los sindicatos mantienen el calendario de movilizaciones para el cierre del presente mes.