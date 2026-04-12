Luca D’Auria, director del Área de Vigilancia Volcánica de INVOLCAN, sobre el último enjambre sísmico en Tenerife: “Se ha localizado en la dorsal del noroeste”

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado una docena de terremotos en el noroeste de Tenerife en las últimas horas. Se trata de movimientos de baja magnitud, localizados a poca profundidad, entre 3 y 7 kilómetros, y sin relación con una posible intrusión de magma, según han explicado expertos a Televisión Canaria.
Los temblores se enmarcan en un enjambre sísmico detectado en una zona donde este tipo de episodios entra dentro de la normalidad geológica. Los especialistas subrayan que estos pequeños seísmos forman parte del comportamiento habitual de la Isla en ese sector y no implican, por ahora, un proceso volcánico anómalo.
Según explicó a Televisión Canaria el director del Área de Vigilancia Volcánica de INVOLCAN, Luca D’Auria, se trata de un episodio “localizado a lo largo de la dorsal volcánica”, en concreto en la llamada dorsal del noroeste, que se extiende desde Izaña hasta La Esperanza.
D’Auria detalló que el origen de estos terremotos está en la propia estructura de Tenerife. “El peso de la Isla genera un esfuerzo en las rocas, que de vez en cuando se rompen produciendo estos pequeños terremotos”, señaló. Esa fractura de materiales en profundidad explica, según los expertos, que se produzcan estos movimientos sin que estén vinculados al ascenso de magma.
Este nuevo episodio se suma además a otros temblores registrados recientemente en el volcán de Enmedio, una zona situada entre Tenerife y Gran Canaria que suele aparecer de forma periódica en los informes sísmicos del IGN.
La vigilancia sobre este tipo de fenómenos se mantiene de forma constante por parte de los organismos científicos, que monitorizan la actividad sísmica del Archipiélago para detectar cualquier cambio relevante.
Dos terremotos también en La Palma
Además de la actividad sísmica detectada en Tenerife, el IGN localizó este domingo, 12 de abril de 2026, dos terremotos en La Palma, concretamente en Fuencaliente y Villa de Mazo.
Ambos seísmos se registraron a una profundidad de 12 kilómetros y alcanzaron una magnitud de entre 1,8 y 1,9. Se trata también de movimientos leves, dentro de los parámetros que suelen observarse en la vigilancia sísmica del Archipiélago.