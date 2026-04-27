Intervención clave en Valleseco para reducir riesgos por lluvias

El Ayuntamiento de Santa Cruz elevará al Cabildo de Tenerife, en el marco del Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2027-2030, la renovación de la red de alcantarillado de Valleseco, en su fase II, lo que dará continuidad a los trabajos ejecutados en el marco del anterior Plan 2018-2021. La inversión será de 4.377.980 euros, cofinanciada al 50% entre el Cabildo y el Consistorio.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, detalla que “esta intervención permitirá completar la renovación de las redes en las calles de la ladera de Valleseco que no pudieron ser incluidas en la fase anterior, avanzando así hacia la modernización integral de este ámbito”. El regidor destaca que “esta actuación responde a una planificación rigurosa y a una prioridad clara: seguir mejorando las infraestructuras básicas de nuestros barrios para garantizar servicios públicos de calidad”.
En este sentido, Bermúdez subrayó que “la continuidad de las obras en Valleseco permite avanzar hacia una red de saneamiento más moderna, eficiente y preparada para el futuro, al tiempo que reforzamos la colaboración institucional con el Cabildo para ejecutar inversiones estratégicas para la ciudad”.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, subraya que “esta actuación es fundamental para seguir avanzando en la modernización de las infraestructuras hidráulicas del municipio, especialmente en zonas que arrastran déficits históricos”.
Al respecto, añade que “la incorporación de redes separativas de pluviales y la renovación de conducciones permitirá mejorar la eficiencia del sistema y reducir riesgos asociados a episodios de lluvias intensas”.
Por su parte, el concejal de Obras, Javier Rivero, indica que “esta intervención permitirá sustituir redes obsoletas y adaptar su capacidad a las necesidades actuales, incorporando además un sistema separativo de pluviales que mejorará notablemente el drenaje”. Explica que “se trata de una actuación compleja que requiere una planificación detallada, pero que tendrá un impacto muy positivo en la seguridad de la zona”.
Mientras, la concejala del distrito Anaga, Gladis de León, valora la propuesta como “una respuesta a una demanda histórica del entorno de Valleseco”, y apunta que “con esta segunda fase se da continuidad a una intervención necesaria para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
La actuación prevista en Valleseco contempla la sustitución de las actuales conducciones, mayoritariamente de hormigón y con una antigüedad considerable, que presentan deficiencias en su funcionamiento.
Asimismo, la actuación en el barrio santacrucero prevé la implantación de una red separativa de aguas pluviales, inexistente en gran parte de la zona, lo que permitirá mejorar el drenaje y reducir riesgos asociados a episodios de lluvias intensas. El nuevo sistema se adaptará a las necesidades actuales y futuras del entorno, incrementando su capacidad y eficiencia.
Con una estimación inicial ajustada al presupuesto previsto en el Plan, la intervención podría abarcar aproximadamente 3.400 metros lineales de calles, si bien esta cifra será concretada en la redacción del correspondiente proyecto constructivo. La red de saneamiento resultante podrá entrar en funcionamiento de manera inmediata tras la ejecución de las obras, al encontrarse ya conectada al sistema general a través del colector del litoral. En el caso de la red de pluviales, su puesta en servicio dependerá de la solución técnica adoptada y de las autorizaciones necesarias para el vertido en cauces cercanos.
Afecciones
La ejecución de las obras implicará afecciones temporales a los viarios y servicios existentes, si bien se desarrollará sobre suelo de titularidad municipal, lo que garantiza la disponibilidad de los terrenos necesarios. En este sentido, el Ayuntamiento ya ha solicitado los informes preceptivos al Servicio de Patrimonio y a la Gerencia de Urbanismo, que serán remitidos al Cabildo una vez estén disponibles.
Este Plan tiene como finalidad principal corregir el déficit existente en las infraestructuras urbanas de alcantarillado, contribuyendo a optimizar las redes municipales de saneamiento hasta alcanzar niveles adecuados de colmatación, eficacia y calidad. Además, contempla como objetivo complementario la mejora del drenaje superficial en aquellas zonas donde existan riesgos para la población, así como el refuerzo de la eficiencia en las infraestructuras vinculadas al ciclo integral del agua, especialmente en las redes de abastecimiento urbano.
En cuanto a los criterios a regir para la selección de actuaciones, el documento contempla la tipología de las obras, priorizando la ejecución o renovación de redes de saneamiento en núcleos urbanos, la resolución de problemas en redes unitarias mediante sistemas separativos de pluviales, la posibilidad de incorporar otras infraestructuras subterráneas y la reposición del pavimento viario, en cuyo caso el sobrecoste lo asumirá la administración municipal.