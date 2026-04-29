Isabel Fernández: “Por qué no escribo nada’ es un documental libre sobre la historia de una mujer libre”

Isabel Fernández (Barcelona, 1970) es una cineasta especializada en documentales. Su trabajo más reciente es Por qué no escribo nada, que acaba de exhibir en la sección Canarias Cinema del 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Por qué no escribo nada ahonda en la biografía de Carmen Laforet, escritora catalana que se formó en la ciudad grancanaria. La película se estrenará en salas comerciales en noviembre del 2026.
-¿Qué importancia tuvo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en la formación de Carmen Laforet?
“Se crio aquí desde los dos a los dieciocho años porque su padre fue arquitecto en Las Palmas. Siempre mantuvo el acento canario. Y siempre estuvo en contacto con la diáspora intelectual canaria”.
-¿Por qué cree que Carmen Laforet fue una pionera?
“Fue la primera mujer en España que rompió el monopolio de reconocimientos a los hombres después de la Guerra Civil. Fue la ganadora del primer premio Nadal por su novela Nada. Es un libro muy distinto a lo que se escribía en esa época. Cuenta el punto de vista de una adolescente. Ha sido un libro muy influyente en la posterior literatura española”.
-‘Por qué no escribo nada’ es un documental con elementos de ficción.
“El documental es una posición desde la que se trabaja. Es un documental libre que cuenta la historia de una mujer libre. La película es un puzle audiovisual”.
-La película ofrece una amalgama de texturas cinematográficas. Háblenos del trabajo de colometría.
“Quería construir una imagen caleidoscópica y esto nos llevó a manejar distintos tipos de archivos con distintas calidades de imágenes. La película tiene un ritmo visual que intenta mantener la atención del espectador. La narración está enfocada en introducir al espectador en su forma de pensar”.
-¿En qué archivos encontró las imágenes?
“El 25% del archivo de la película procede del fondo privado de Josep Corrons, compuesto por Pathé Baby. También hay imágenes de Filmoteca Canaria, Filmoteca de Cataluña, del NO-DO, de TVE o del archivo personal de la familia Laforet”.
-La película está articulada mediante una voz en ‘off’.
“El conflicto que revela el documental es que se ha escuchado poco la voz de Carmen Laforet. Cuando gana el Nadal le cae encima todo el armatoste mediático y esto a ella no le interesa. Primero se tiene que construir un personaje y luego se aparta del discurso público. Lo que yo quería hacer es encontrar su voz para contar la historia desde su punto de vista. Lo primero que hicimos fue tener reuniones con los hijos de Carmen Laforet para acceder a más correspondencia suya de la que se ha publicado [ahora su archivo personal está en la Biblioteca Nacional]. Me apoyé en las cartas que mantuvo con Lola de la Fe y Ricardo Lezcano, que es de Las Palmas. La película sigue su trayectoria vital”.
“Carmen Laforet se crio en Las Palmas desde los dos a los dieciocho años”
-¿Qué aporta la banda sonora de la grancanaria Belén Álvarez Doreste?
“La banda sonora es esencial. La capa musical es una línea de escritura con el mismo peso que las imágenes. Es el primer largometraje de Belén Álvarez Doreste, en el que tuvo que componer la banda sonora a posteriori. Ella tuvo que respetar el flujo de imágenes”.
-Al margen de ‘Nada’ publicó otras tres novelas.
“Su segunda novela, La isla y los demonios, transcurre en Las Palmas. Su tercera novela fue La mujer nueva, que se centra en la historia de una mujer a la que se le despierta una pulsión religiosa, que siente una llamada mística, y la cuarta es La insolación, la historia de una amistad”.
-Carmen Laforet se autodefinía como “escritora vagabunda”.
“Ella fue una artista pura. Tenía un compromiso con el arte por encima de cualquier otra cosa. Con 17 años sintió la llamada artística. Que se definiera como escritora vagabunda tiene que ver con su compromiso ascético con la escritura. Exploraba al ser humano para conseguir sus personajes y sus tramas”.