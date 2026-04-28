El ranking que nadie esperaba: las islas de Canarias que los españoles ya no quieren visitar en sus viajes sorpresa

La empresa Waynabox, pionera en el sector de los viajes sorpresa, ha sacudido el mercado turístico al publicar, por primera vez, el ranking de las islas que más descartan los viajeros españoles.
Los datos revelan una tendencia inesperada: una gran parte de los usuarios prefiere eliminar los destinos nacionales de su lista de deseos, situando a varias islas del archipiélago canario en posiciones comprometidas.
Gran Canaria y Tenerife, entre los descartes principales
Dentro de la quincena de destinos que ofrece la plataforma para su experiencia de “Isla Sorpresa”, el comportamiento de los viajeros nacionales es revelador.
Gran Canaria se posiciona como la cuarta isla más rechazada del ranking global, con un 10,4% de descartes. No es el único punto del archipiélago afectado: Tenerife ocupa la séptima posición, siendo eliminada por el 9% de los usuarios que prefieren no arriesgarse a que este sea su destino desconocido.
En un escalón inferior de rechazo, pero también dentro de la lista oficial de Waynabox, se encuentran Lanzarote, con un 5% de descartes, y Fuerteventura, que presenta uno de los índices de aceptación más altos con solo un 3,2% de exclusiones.
Desinterés por el producto nacional
El informe destaca que 3 de cada 4 viajeros españoles eliminan una isla española de su selección.
Este fenómeno afecta especialmente a Baleares, con Mallorca (19,9%) e Ibiza (17,3%) liderando el ranking de los destinos que los españoles “ya no quieren visitar” bajo esta modalidad.
Jordi Agustí, CEO de Waynabox, señala que existe una tendencia a “infravalorar lo que es nuestro”, a pesar de que las playas españolas figuran entre las mejores de Europa. Este desinterés por lo local contrasta con el éxito rotundo de otros destinos mediterráneos.
Grecia: el destino imbatible
Mientras las islas canarias y baleares sufren el descarte de los usuarios, Grecia se consolida como la gran favorita. Menos del 5% de los viajeros decide eliminar una isla griega de su lista. Destinos como Miconos (0,7%), Corfú (1%) o Santorini (1,1%) son, prácticamente, los más deseados por los españoles que buscan una experiencia sorpresa.
¿Cómo funciona el ranking de descartes?
La experiencia de Waynabox permite a los viajeros descubrir su destino solo 48 horas antes de volar. De entre las 16 opciones posibles, el sistema permite descartar una isla de forma gratuita, un dato que la empresa ha utilizado para elaborar este estudio de preferencias.
El paquete incluye vuelos y alojamiento de 3 o 4 estrellas desde Madrid o Barcelona, con estancias de hasta 7 días.