El ITER dedica su Centro de Visitantes a Ricardo Melchior en reconocimiento a su legado

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, ha aprobado en su último Consejo de Administración la propuesta de renombrar su Centro de Visitantes, que pasará a denominarse “Centro de Visitantes Ricardo Melchior Navarro – ITER”.
La iniciativa, promovida por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila Mamely, y el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, tiene como objetivo rendir homenaje a quien fuera impulsor y primer presidente del ITER, cuya visión resultó clave para el desarrollo de la entidad y el posicionamiento de Tenerife como referente en energías renovables.
En este sentido, Rosa Dávila ha señalado que “Ricardo Melchior fue una figura clave para entender el desarrollo tecnológico y energético de Tenerife en las últimas décadas. Su visión permitió situar a la isla en la vanguardia de las energías renovables y de la innovación, y este reconocimiento contribuye a preservar su legado para las futuras generaciones”.
Por su parte, Juan José Martínez ha destacado que “el ITER es hoy un referente gracias al impulso inicial de Ricardo Melchior. Dedicarle el Centro de Visitantes, que es la puerta de entrada del Instituto a la ciudadanía, es una forma de reconocer su papel y de vincular su figura a la divulgación científica y tecnológica que se realiza desde este espacio”.
Ricardo Melchior Navarro desempeñó un papel fundamental en la creación del Instituto en 1990 y lideró su consolidación durante sus primeras décadas. Bajo su impulso se desarrollaron proyectos pioneros en la isla, como los primeros parques eólicos, instalaciones fotovoltaicas de gran escala y el despliegue de infraestructuras estratégicas en el ámbito de las telecomunicaciones.
El Centro de Visitantes del ITER, inaugurado en 2004 durante su etapa como presidente, constituye uno de los espacios más representativos del Instituto. Concebido como un lugar de divulgación, formación y encuentro, permite acercar a la ciudadanía el conocimiento en materia de energías renovables, sostenibilidad y tecnología.
Cada año, más de 7.000 personas visitan estas instalaciones, que cuentan con áreas expositivas, espacios educativos y un salón de actos con capacidad para cerca de 200 personas. El centro acoge actividades dirigidas a centros educativos, universidades, profesionales y público general, contribuyendo a fomentar la cultura científica y la transición energética en Canarias.
La redenominación aprobada da continuidad al reconocimiento institucional otorgado a Ricardo Melchior con motivo del 35º aniversario del ITER, celebrado en 2025, y permitirá vincular de forma permanente su legado a uno de los espacios clave de la actividad divulgativa del Instituto.
El acuerdo contempla asimismo la actualización progresiva de la nueva denominación en la señalética, documentación oficial y canales de comunicación del ITER.
Con esta iniciativa, el Cabildo de Tenerife y el ITER refuerzan su compromiso con la memoria institucional y el reconocimiento a las figuras que han contribuido de manera decisiva al desarrollo científico y tecnológico de la isla.