La ‘casita’ de Tenerife donde comer las mejores jareas: llegan a pedir hasta 50 en una mesa

Guachinches Modernos vuelve a poner el foco en un rincón del norte de Tenerife. En esta ocasión, los creadores de contenido visitaron Casa Jeremías, en la zona de El Ortigal, donde probaron uno de los platos más icónicos de la Isla: las jareas.
En el vídeo, publicado en TikTok, destacan desde el primer momento la fama del establecimiento, asegurando que allí se pueden comer “unas de las mejores jareas de Tenerife”. El recorrido gastronómico comienza con una sopa de pollo, pero pronto llega el plato estrella: jareas acompañadas de papas arrugadas, gofio, cebolla morada y tomate.
Un plato tradicional que arrasa entre los clientes
Durante la grabación, los influencers subrayan el éxito del plato en el local, donde aseguran que hay jornadas en las que salen decenas de raciones desde cocina. Incluso mencionan casos de mesas que han llegado a pedir entre 40 y 50 jareas, reflejando el tirón que tiene esta receta tradicional canaria.
Además, destacan una de las claves del plato: su facilidad para comerlo. “Te lo comes casi entero, sin espinas”, comentan, insistiendo en el sabor y la textura del pescado.
Mucho más que jareas: carne y producto de calidad
Aunque las jareas son el gran reclamo, el vídeo deja claro que la oferta gastronómica va más allá. Desde carnes como el secreto ibérico hasta el conejo a la brasa, el local presume de una carta variada.
Los creadores hacen especial hincapié en la calidad del producto como uno de los puntos fuertes del establecimiento, un aspecto que, según señalan, marca la diferencia.
@guachinchesmodernos 🇮🇨Más info aquí:👇 Sin duda es nombrar jareas y hay dos lugares que son los más nombrados. Ya podemos decir que probamos ambos y esta vez tocó en Casa Jeremías que lo teníamos pendiente. Su especialidad es la jarea pero ojo con el nivel de carne que tiene porque no nos lo esperábamos. 👉 En total pagamos 59,50€ (3p) 🅿️Tiene aparcamiento ♿️ Es accesible 🚾No está adaptado 💳 Dispone de datáfono 📍 Cam. de la Cañada, 197, La Laguna ⏰Abre de miércoles a domingo ☎️ 922 54 84 75 Hacen reservas 🙆🏼♂️¿Y tú ya probaste las jareas?🙋🏼♀️ . #guachinche #jareas #tenerife #semanasanta #secreto ♬ sonido original – Jonay&Joana
La experiencia culmina con un postre que no estaba en los planes iniciales: una tarta de galleta que, según cuentan, fue recomendación directa del propietario, que no quería que se marcharan sin probarla.
Ubicado en El Ortigal, cerca del aeropuerto Tenerife Norte, Casa Jeremías se consolida así como uno de esos lugares que siguen ganando popularidad gracias al boca a boca… y, cada vez más, al impulso de las redes sociales.