La Laguna Tenerife y la Final Four de la BCL 2026: tu cara me suena

La Laguna Tenerife entró por la puerta grande en la Final Four de la BCL que se disputa en Badalona en mayo. Los aurinegros se impusieron al Galatasaray con claridad (99-59) para ser uno de los cuatro mejores equipos del torneo. Curiosamente, se volverán a ver las caras con otros dos equipos que ya jugaron el año pasado el Atenas con la única novedad de su rival, el Rytas lituano.
Gran Canaria, Alba Berlín y Joventut se presentaban esta temporada en el torneo como tres aspirantes a todo y se han quedado fuera de los cuatro mejores. El caso del Gran Canaria es quizás más llamativo, pues ni siquiera logró llegar a las eliminatorias de acceso, quedando fuera en la segunda fase de grupos.
Con el Joventut se ha cumplido una maldición que no quería la FIBA: que el organizador de la Final a Cuatro se quedara fuera del torneo y todo ello después de que la ciudad gastara 900.000 euros en la organización.
AEK Atenas
El AEK Atenas es un viejo conocido de La Laguna Tenerife. Los insulares cayeron en el partido por el tecer y cuarto puesto de la F4 del curso pasado en un pabellón que era una auténtica olla a presión.
Dragan Sakota sigue al frente de un equipo que ya ganó el torneo en 2018 y que es uno de los grandes animadores del mismo. Frank Bartley, con 18 puntos por partido, es el máximo anotador del torneo y junto a RaiQuan Gray, la estrella del equipo aurinegro.
Rytas Vilnius
No muchos esperaban que el equipo lituano, rival de La laguna Tenerife en la semifinal del 7 de mayo, entrara en la Final Four.
Jerrick Harding, segundo máximo anotador del torneo, los ha llevado a lo más alto y, aunque suene a tópico, no tienen nada que perder. También suena a tópico, pero el Rytas es un equipo que destaca por el bloque más allá de Harding.
Unicaja Málaga
El enemigo íntimo de La Laguna Tenerife durante las últimas temporadas. Aunque esta temporada no están al mismo nivel del curso pasado -algo que parecía sumamente complicado-, los malagueños, en una Final Four, son capaces de todo.
Lograron dejar fuera al Alba Berlín no sin dificultad, pero con solvencia y se presentan en Badalona con la intención de poder defender el título logrado el curso pasado.
Las entradas
Que el Joventut Badalona haya quedado fuera deja en el aire saber cómo estarán las gradas del Olimpic de cara a la Final Four de mayo. Se espera la llegada de un número importante de aficionados griegos, porque es lo habitual, pero un pabellón con capacidad para más de 12.000 espectadores sin el equipo local hace presagiar que la afluencia de público no será la mejor.
Ya ocurrió en Belgrado, sin representación local, y en la cita de Bilbao, la última en la que ganó La Laguna Tenerife, solo el masivo desplazamiento de la afición de Manresa en la final maquilló los números.