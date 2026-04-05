La licitación para construir 29 viviendas en Gracia, en La Laguna, queda desierta

La licitación impulsada por el Ayuntamiento de La Laguna, a través de Muvisa, para la construcción de un edificio de 29 viviendas (incluyendo garajes y trasteros) de protección pública, en régimen de alquiler asequible y social, en el barrio de Gracia, ha quedado finalmente desierta, al no presentarse ninguna empresa a la convocatoria, según se recoge en la plataforma de contratación de Muvisa.
Según indicaron desde la entidad, se trata de una situación “prevista en la normativa de contratación pública” y, ante ello, Muvisa señaló que ya ha activado “los mecanismos legales para dar continuidad al proyecto sin dilaciones”.
A este respecto, el gerente de Muvisa, Emilio Fariña, explicó que, en concreto, “se va a tramitar un procedimiento negociado sin publicidad, mecanismo legal que permitirá invitar a empresas del sector y avanzar en la adjudicación de las obras en el menor plazo posible, para garantizar que un proyecto de esta importancia continúe sin retrasos innecesarios”.
Según indicó, “la invitación a las empresas se remitirá en breve, con el objetivo de reactivar de inmediato el proceso y cumplir con el compromiso de ejecutar estas 29 viviendas destinadas a alquiler asequible y uso social. Estamos hablando de una promoción de más de cinco millones, cofinanciada por el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento, que es estratégica para ampliar el parque público municipal”.
Asimismo, Emilio Fariña añadió que, “en cuanto el procedimiento negociado concluya y la obra quede adjudicada, informaremos públicamente de todos los detalles”. “Nuestro objetivo es claro: garantizar que este proyecto salga adelante con todas las garantías técnicas, jurídicas y económicas”, enfatizó.
En concreto, este proyecto de construcción de una promoción pública municipal de 29 viviendas en el barrio de Gracia tiene un presupuesto total de 5.307.053,42 euros (se incluye también el valor del suelo, que aporta el Ayuntamiento, la redacción de proyectos y la dirección facultativa), y está cofinanciado por distintas subvenciones del Gobierno de Canarias y del Cabildo, donde el ayuntamiento asume el 52,84% del coste en tres anualidades.
La parcela donde se ejecutarán las obras de construcción se ubica en la confluencia de la calle Pico Cho Canino con el Pasaje Miel de Palma y peatonal circundante, según se indica en los pliegos.
Tejina
A esta licitación de Muvisa en Gracia, se suma otra que también quedó desierta recientemente, para la construcción de 50 viviendas en régimen de alquiler asequible y social en Tejina. El ayuntamiento sacó a licitación su construcción a comienzos de diciembre de 2025 por 7.085.195,48 euros, pero a inicios del pasado enero fue declarada desierta al no haberse presentado ninguna oferta por parte de las empresas.
Desde Muvisa indican que en estos momentos se está trabajando en la actualización de precios del proyecto, y después se decidirá si se vuelve a sacar a licitación o se tramita también a través de un procedimiento negociado sin publicidad.
Emilio Fariña ya había explicado entonces que “se trata de una circunstancia que se está produciendo con relativa frecuencia en el contexto actual de la construcción, especialmente en promociones de vivienda protegida, donde confluyen factores como el incremento sostenido de los costes de materiales y mano de obra, la tensión en la capacidad productiva de las empresas y la necesidad de ajustar los proyectos a unos márgenes muy contenidos”.