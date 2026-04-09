La Aemet avisa: más lluvias, heladas en el Teide y olas de hasta 6 metros en Canarias

El archipiélago afronta un cambio meteorológico drástico por la llegada de un frente atlántico y una masa de aire polar. La Aemet ha activado avisos por viento y oleaje de hasta seis metros en las costas canarias para este viernes.
Esta situación de inestabilidad afectará a todas las islas durante las próximas jornadas.
La Dirección General de Emergencias ha declarado la alerta naranja por fenómenos costeros en todas las islas, esperando mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros.
Las autoridades piden precaución extrema durante la pleamar, prevista para las 06:35 y las 19:05 horas. La energía de la mar de fondo supone un riesgo real para bañistas y embarcaciones.
El desplome de las temperaturas es la nota dominante debido a la masa de aire polar. Este fenómeno desplaza el aire cálido y dejará heladas débiles en las cumbres del Teide.
El Gobierno de Canarias mantiene la prealerta por viento en toda la comunidad autónoma. Las rachas superarán los 70 kilómetros por hora de forma generalizada; en las zonas de cumbre y medianías orientadas al sur, el viento alcanzará los 80 kilómetros por hora.
Las precipitaciones serán persistentes en el norte de las islas de mayor relieve. Lanzarote y Fuerteventura registrarán lluvias moderadas, principalmente durante la mañana del viernes. Aunque las costas mantendrán máximas de 21 grados, la sensación térmica será mucho menor por la humedad.
Este episodio de inestabilidad comenzará a remitir el sábado con la llegada de las altas presiones.
Previsión detallada para este viernes en Canarias:
- Tenerife: Lluvias moderadas en el norte y heladas en el Teide. Rachas de 80 kilómetros por hora en la dorsal.
- Gran Canaria: Nuboso con lluvias persistentes en el norte. Viento fuerte en las medianías del sureste y oeste.
- Lanzarote: Alerta naranja por oleaje. Probables chubascos fuertes y tormentas durante la madrugada. Máxima de 21 grados.
- Fuerteventura: Intervalos nubosos y lluvias débiles. Viento moderado del noroeste con rachas fuertes en el interior.
- La Palma: Aviso por viento y oleaje. Precipitaciones constantes en el norte y las cumbres del este.
- La Gomera: Rachas muy fuertes en zonas altas a partir del mediodía. Lluvias débiles en el norte.
- El Hierro: Tiempo desapacible con viento del norte y temperaturas mínimas de nueve grados en Valverde.