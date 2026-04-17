Marruecos amplía su vínculo militar con Estados Unidos: podrá adquirir las mismas armas que los países de la OTAN

La nueva etapa en la relación militar entre Marruecos y Estados Unidos amplía un marco de colaboración ya existente desde 2020 y abre la puerta a un salto cualitativo en capacidades operativas, industria de defensa y ciberseguridad.
Uno de los aspectos más relevantes de este acuerdo es que Marruecos podrá operar con sistemas avanzados reservados hasta ahora a países de la Alianza Atlántica. Entre ellos destaca el uso del sistema Link-16, una red táctica que permite compartir información en tiempo real entre unidades militares terrestres, aéreas y navales.
Este sistema facilita el intercambio de datos operativos, órdenes de mando e inteligencia en entornos complejos, lo que mejora la coordinación y la eficacia en operaciones conjuntas.
La cooperación también incluye el acceso a equipos militares de última generación, formación especializada para mandos y transferencia de conocimiento en áreas como inteligencia y lucha antiterrorista.
Un banco de pruebas militar con tecnología de EEUU
El acuerdo va más allá del suministro de armamento. Más de 40 empresas tecnológicas estadounidenses participarán en proyectos sobre el terreno, lo que convertirá a Marruecos en un banco de pruebas real para nuevas herramientas de combate.
Estas iniciativas incluyen el desarrollo y validación de sistemas basados en inteligencia artificial, tecnologías de mando avanzado y capacidades de ataque de nueva generación.
Este despliegue se integrará en ejercicios conjuntos como African Lion 2026, que se celebrará entre abril y mayo en distintas zonas del país, con participación de fuerzas internacionales.
Un acuerdo estratégico en África
La alianza entre Estados Unidos y Marruecos responde a intereses compartidos. Washington refuerza su presencia en África con un socio estable y estratégico, mientras que Rabat consolida su posición regional mediante el acceso a tecnología y cooperación militar avanzada.
Además, ambas partes han abordado cuestiones de seguridad regional y el papel de Marruecos en la estabilidad del entorno africano, así como proyectos estratégicos vinculados a infraestructuras y energía.