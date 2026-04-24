De Juan Espino al Ron Arehucas: la lista completa de las 12 Medallas de Oro que se entregarán el Día de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de su presidente Fernando Clavijo, ha aprobado este viernes la concesión de doce Medallas de Oro de Canarias. Estas distinciones, que representan uno de los máximos honores del Archipiélago, reconocen a personas y entidades que han destacado por su labor en beneficio de la sociedad canaria desde múltiples vertientes.
La edición de este año pone un énfasis especial en la generosidad, la lucha por la igualdad y la empatía hacia quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
El acto oficial de entrega se celebrará el próximo 30 de mayo, coincidiendo con el Día de Canarias, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.
Los 12 premiados con la Medalla de Oro
La lista de este año destaca por su heterogeneidad, combinando el éxito internacional en el deporte con el arraigo de la industria local y la activismo social. Entre los nombres más destacados se encuentran:
- Juan Espino: Referente mundial de los deportes de contacto y primer español en ganar un combate en la UFC.
- Ron Arehucas: Empresa emblemática del tejido industrial y la historia de las islas.
- Pedro Zerolo: El exdirigente del PSOE y activista social recibe la distinción a título póstumo.
- Braulio: Reconocido intérprete y figura clave de la música canaria.
- Fernando Berge: Presidente honorífico de Cajasiete.
- Ámate: Asociación volcada en el apoyo a las personas con cáncer de mama.
El listado se completa con figuras e instituciones de gran calado social como La Casa de Galicia, los Colegios de Enfermería de Canarias, la experta en vestimenta tradicional María del Carmen Almenara, el Club Deportivo In Corpore Sano, la Danza de las Cintas de Güímar y, a título póstumo, Antonio López Bonilla, fundador del Colegio Cisneros Alter.
Premios Canarias
Junto a las Medallas de Oro, el Ejecutivo ha confirmado los nombres de los galardonados con los Premios Canarias, que comparten protagonismo en la ceremonia institucional del Alfredo Kraus.
En la modalidad de Comunicación, el premio ha recaído en el humorista gráfico e ilustrador José Luis Padilla Morilla, conocido profesionalmente como Padylla. Por su parte, el arquitecto Fernando Martín Menis ha sido distinguido en la categoría Internacional, mientras que la Fundación Canaria MAIN recibe el galardón en la modalidad de Acciones Altruistas y Solidarias.