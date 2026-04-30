Los médicos de Canarias reclaman al SCS una “hoja de ruta” de cumplimiento de los acuerdos de 2023

Los médicos de Canarias secundaron ayer una nueva jornada de huelga, con un seguimiento del 59% para los organizadores y del 13,68% según el Servicio Canario de la Salud (SCS) en la que es la cuarta semana de huelga para demandar el estatuto propio y mejoras laborales como no realizar más de 15 horas seguidas (jornada ordinaria y extraordinaria -guardia-) en la negociación con el Ministerio.
Reclaman a Canarias una “hoja de ruta de aplicación” de las propuestas aprobadas en la negociación de 2023, entre ellas equiparar la carrera profesional a la media de las tres mejores de España, traslados abiertos y permanentes para los profesionales fijos, así como medidas de organización y potenciación de infraestructuras y especialistas.
En Santa Cruz de Tenerife, CESM se concentró frente a la Consejería, y por la tarde hubo marchas en Tenerife y Gran Canaria, denunciando la falta de médicos, el aumento de las listas de espera y peores condiciones laborales.