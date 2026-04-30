sanidad

Los médicos de Canarias reclaman al SCS una “hoja de ruta” de cumplimiento de los acuerdos de 2023

Secundaron ayer una nueva jornada de huelga, con un seguimiento del 59% para los organizadores y del 13,68% según el Servicio Canario de la Salud
Los médicos de Canarias reclaman al SCS una "hoja de ruta" de cumplimiento de los acuerdos de 2023
Los médicos de Canarias reclaman al SCS una "hoja de ruta" de cumplimiento de los acuerdos de 2023. | DA
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Los médicos de Canarias secundaron ayer una nueva jornada de huelga, con un seguimiento del 59% para los organizadores y del 13,68% según el Servicio Canario de la Salud (SCS) en la que es la cuarta semana de huelga para demandar el estatuto propio y mejoras laborales como no realizar más de 15 horas seguidas (jornada ordinaria y extraordinaria -guardia-) en la negociación con el Ministerio.

Reclaman a Canarias una “hoja de ruta de aplicación” de las propuestas aprobadas en la negociación de 2023, entre ellas equiparar la carrera profesional a la media de las tres mejores de España, traslados abiertos y permanentes para los profesionales fijos, así como medidas de organización y potenciación de infraestructuras y especialistas.

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