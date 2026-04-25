sucesos

Un menor de 15 años, en estado crítico al sufrir una caída con una motocicleta en Gran Canaria

Los hechos se han producido a las 15.39 horas, en la calle Azahar
Un menor de 15 años, en estado crítico al sufrir una caída con una motocicleta en Gran Canaria
Un menor de 15 años, en estado crítico al sufrir una caída con una motocicleta en Gran Canaria. | DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

Un menor, de 15 años, se encuentra en estado crítico tras sufrir una caída con una motocicleta en la calle Azahar, en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 15.39 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió al menor, que presentaba inicialmente politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado, una vez estabilizado, en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Noticias relacionadas
  1. Una mujer, en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en El RosarioUna mujer, en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en la costa de El Rosario
  2. Un hombre en el maletero de un coche en Güímar, TenerifeTemeridad en Güímar: graban a un hombre viajando en el maletero abierto de un coche

En el lugar de los hechos también se han personado agentes de la Policía Local, que han realizado el atestado correspondiente.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas