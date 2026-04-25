Una mujer, en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en la costa de El Rosario

Una mujer se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en Tenerife, en la playa del litoral de El Rosario. El suceso ocurrió en la mañana de este sábado, cuando fue rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria.
El incidente tuvo lugar a las 11:36 horas en la costa del municipio de El Rosario. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias, varias personas lograron sacar a la afectada del agua e iniciaron maniobras de reanimación en el lugar.
Rescate y actuación de los servicios de emergencia
Tras recibir la alerta, el 112 activó de inmediato a los recursos sanitarios. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico hasta la zona.
A su llegada, el personal sanitario continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, logrando recuperar el pulso de la mujer. Una vez estabilizada, fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias.
Traslado en estado crítico al hospital
La afectada fue evacuada en ambulancia medicalizada al centro hospitalario, donde permanece ingresada con pronóstico grave tras el ahogamiento en el mar en Tenerife.
La Guardia Civil también participó en el operativo, colaborando con el resto de los servicios de emergencia desplegados en la zona.