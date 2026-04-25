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Accidente nocturno en Santa Cruz: choca contra una farola y tiene que ser rescatada por los bomberos

Los hechos se han producido a las 01.03 horas de este sábado, en la calle Alcalde Mandillo Tejera
Una mujer herida moderada al colisionar su turismo con una farola en Santa Cruz de Tenerife
Calle Alcalde Mandillo Tejera.
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Una mujer ha resultado herida de carácter moderada al colisionar su turismo con una farola en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 01.03 horas de este sábado, en la calle Alcalde Mandillo Tejera del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que la afectada presentaba traumatismo en tórax y cervicalgia de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

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En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo; mientras que agentes de la Policía Local regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.

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