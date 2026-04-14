Desalojan el Mercado de La Laguna en menos de 3 minutos: el Ayuntamiento aclara el motivo de la alerta

El Mercado de La Laguna, ubicado en la emblemática Plaza del Cristo, ha sido escenario este martes, 14 de abril, de un desalojo preventivo que se ha completado en menos de tres minutos.
Ante la expectación generada entre los ciudadanos y visitantes que se encontraban en la zona, el Ayuntamiento de La Laguna ha aclarado que la intervención se trata de un simulacro de emergencia diseñado para testar y optimizar los protocolos de actuación ante posibles incidencias.
Este ejercicio de seguridad, que movilizó a más de 100 de personas, forma parte del Plan de Emergencia municipal, actualizado hace apenas un mes. El dispositivo se centró en la detección de un hipotético incendio originado en la zona de carga y descarga del recinto, activando de inmediato todos los mecanismos de evacuación coordinada.
Capacidad de respuesta y coordinación
El concejal de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea, detalló que en el momento del simulacro se encontraban en el interior del recinto más de 100 personas entre visitantes, recoveros y personal municipal. Chinea mostró su satisfacción al lograr el desalojo total en un tiempo inferior a los tres minutos.
“Nuestro objetivo es detectar aspectos en los que existe margen de mejora, recortar los tiempos de acción y optimizar aún más nuestra capacidad de coordinación”, explicó el concejal.
Por su parte, el edil de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, subrayó que garantizar la integridad de los usuarios es una prioridad para la Corporación local. “Se analizarán las conclusiones extraídas en la jornada de hoy para ser más eficientes ante incidentes de este calado”, afirmó Albelo.
Participación de los equipos de emergencia
La gerente de Mercados de La Laguna, Begoña Darias, detalló que la preparación de este simulacro ha requerido dos semanas de coordinación con todos los comerciantes implicados. Según explicó, cada puesto del mercado tiene asignada una zona específica de evacuación para garantizar una salida ordenada.
En el operativo participaron activamente:
- Equipos de emergencia del propio Mercado.
- Unidades de la Policía Local, encargadas de la reordenación del tráfico.
- Miembros del Consorcio de Bomberos, cuya llegada se vio facilitada por el despliegue policial.
Un plan contra diversos riesgos naturales
El Plan de Emergencia del Mercado de La Laguna no solo contempla protocolos para incendios. El documento incluye un análisis exhaustivo de riesgos y establece cómo actuar ante fenómenos meteorológicos adversos, terremotos o erupciones volcánicas.
Esta acción preventiva busca asegurar que, ante cualquier daño natural o técnico, tanto el personal como los usuarios habituales de la Plaza del Cristo sepan reaccionar con la máxima celeridad, tal y como se ha demostrado en la jornada de este martes.