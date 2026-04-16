‘Mujeres de Lava’ se adentra en la alfarería tradicional

Los Multicines Tenerife, en La Laguna, estrenan hoy jueves (19.00 horas) el cortometraje documental Mujeres de Lava, una filmación realizada por un equipo de mujeres del ámbito audiovisual que buscan preservar un oficio ancestral en peligro de extinción: la alfarería tradicional canaria.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Igualdad y Mujer, colabora con este proyecto, que constituye la primera entrega de una serie dedicada a oficios tradicionales vinculados a las mujeres canarias. La entrada a la proyección es gratuita hasta completar el aforo.
Con una mirada íntima y respetuosa, las directoras Adriana Suances Sierra y Patricia González Adrián ponen en valor el rol femenino como guardián de la memoria y transmisor de un saber. El corto no solo muestra el proceso artesanal, sino que reflexiona sobre por qué fueron las mujeres quienes sostuvieron este oficio a lo largo del tiempo. Este primer capítulo se centra en el origen de todo el proceso: el barro como materia prima, el vínculo con la tierra y el inicio de un conocimiento ancestral.