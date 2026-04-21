Es una escena común en muchos hogares de Canarias: un vehículo que apenas se utiliza, estacionado indefinidamente en una plaza de garaje, acumulando polvo bajo la creencia de que, al no circular, los gastos asociados a su mantenimiento desaparecen. Sin embargo, existe una obligación legal que muchos propietarios pasan por alto y que puede derivar en un auténtico desastre financiero. Hablamos del seguro obligatorio de coche, una exigencia que no entiende de kilómetros recorridos, sino de situación administrativa.
La normativa vigente en España es tajante. Según el Real Decreto Legislativo 8/2004, todo vehículo a motor que tenga su estacionamiento habitual en territorio español debe estar asegurado. No importa si el motor lleva meses sin arrancar o si el coche está resguardado bajo llave en una propiedad privada; si el vehículo figura “en alta” en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT), debe tener una póliza en vigor.
El seguro obligatorio de coche: ¿Qué dice exactamente la ley?
El error más frecuente es pensar que el riesgo solo existe en la carretera. Sin embargo, la ley establece que la obligatoriedad del seguro responde a la responsabilidad civil. Un coche estacionado, aunque parezca inerte, puede ser causante de daños: desde un fallo eléctrico que provoque un incendio en el garaje hasta un desplazamiento accidental que dañe otros bienes o personas.
Por este motivo, el propietario está obligado a mantener el seguro obligatorio de coche activo en todo momento. Esta póliza mínima de responsabilidad civil garantiza que cualquier imprevisto esté cubierto, protegiendo tanto al titular como a terceros. Ignorar esta premisa es exponerse a un control automatizado de la DGT, que cruza datos de pólizas y matriculaciones de forma constante.
Sanciones de hasta 3.005 euros: el coste de la imprudencia
Las consecuencias económicas de mantener un coche sin seguro son significativamente superiores al coste de una póliza básica. Las multas por carecer del seguro obligatorio de coche oscilan entre los 601 y los 3.005 euros. El importe exacto de la sanción dependerá de varios factores clave evaluados por las autoridades:
- El tipo de vehículo: Las multas son más severas para camiones o motocicletas de gran cilindrada.
- La reincidencia: Si el propietario ya ha sido sancionado previamente por el mismo motivo.
- El tiempo de impago: Cuanto más tiempo lleve el vehículo sin cobertura, mayor será la gravedad de la sanción.
Además del golpe al bolsillo, las autoridades tienen la potestad de ordenar la inmovilización inmediata del vehículo. Esto implica el precinto del coche o su traslado directo a un depósito municipal. En este último caso, el propietario no solo deberá pagar la multa y contratar el seguro, sino también asumir los costes diarios del depósito y la grúa.
Cómo evitar legalmente el pago del seguro si no usas el vehículo
Si tienes claro que no vas a utilizar tu vehículo durante una larga temporada, existe una vía legal para dejar de pagar la póliza sin miedo a las multas de la DGT: gestionar la baja temporal.
Tramitar la baja en el registro de Tráfico es la única excepción que exime al propietario de contar con el seguro obligatorio de coche. Durante el periodo en que el coche figure como baja temporal, no podrá estar en la vía pública (ni siquiera estacionado), pero podrá permanecer en un garaje privado sin necesidad de seguro ni de haber pasado la ITV. Esta es la recomendación principal de los expertos para coleccionistas o conductores que se ausentan del país por largos periodos.
Un problema de seguridad vial a gran escala
Se estima que en España circulan —o están estacionados— millones de vehículos sin seguro. Este fenómeno, conocido como “vehículos zombis”, representa un grave problema para el sistema. En caso de accidente con uno de estos coches, el Consorcio de Compensación de Seguros debe hacerse cargo de las indemnizaciones, pero posteriormente reclamará cada céntimo al propietario del vehículo no asegurado, lo que puede llevar a la ruina personal.