Música en la calle sin denuncias: Santa Cruz busca espacios equipados para sus artistas urbanos

Santa Cruz de Tenerife quiere regularizar la actividad de los músicos callejeros, artistas que transforman espacios públicos improvisados en escenarios al aire libre para animar a los transeúntes a cambio de monedas. Este colectivo reivindica, desde hace años, tener lugares fijos donde poder cantar en la calle, sin que ello implique denuncias y quejas de vecinos. Desde el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento capitalino se dará respuesta a esta reivindicación.
El concejal de Cultura, Santiago Díaz-Mejías, ha anunciado que tiene previsto reunirse con representantes de estos músicos para intentar buscar una solución satisfactoria, la cual les permita disponer de espacios en la ciudad para tocar con garantías, que “estén bien equipados, para que puedan conectar sus instrumentos e, incluso hasta tener un pequeño escenario. Hay gente que hace música estupenda y hay que darles la oportunidad”.
“Estoy encantado con esta idea, porque me gusta mucho pasear por las calles y escuchar un violín, una guitarra o un piano. Por ello, se va a trabajar para buscar espacios en Santa Cruz donde estos músicos puedan tocar, aunque antes hay que reunirse y ver qué quieren y cómo podremos regularizar sus condiciones y horarios con el objetivo ed que no molesten a nadie pero, en cambio, animen la ciudad”, añadió Díaz-Mejías.
En este sentido, el edil subrayó que “los artistas urbanos no son algo exclusivo de este municipio, pues los encontramos por muchas otras ciudades de las islas, de la Península o de Europa. Pero necesitamos regularizarlos para que luego no vaya un policía y los eche si no tienen permiso para ejercer su actividad en la vía pública”.
“Mi intención es reunirme antes de que finalice el año con los representantes de estos artistas urbanos y ver cuál es la dotación que necesitan y los lugares donde podrían ubicarse, analizando todas las posibilidades que nos permita el presupuesto con la meta final de que puedan expresar su arte”, detalló el edil popular.
Por otra parte, Díaz-Mejías también hizo referencia a las corales, pues otro gran reto del OAC se centra en organizar en Santa Cruz el primer encuentro coral de la capital, al que puedan acudir formaciones de otros lugares de España o de Europa a cantar en calles, teatros o iglesias. Un evento musical que persigue reunir a coros destacados en espacios emblemáticos.