Nito el agricultor lanza el ‘Día del 1€’: frutas y verduras de temporada a precio de ganga

El sector agrícola local se viste de fiesta. El conocido agricultor tinerfeño Nito, de Nito Frutas y Verduras, ha hecho saltar las redes sociales con un anuncio que promete colas desde primera hora: este domingo, 19 de abril, se celebra el ‘Día del 1€‘.
Bajo el lema “del campo a tu mesa”, Nito ofrece una selección de sus productos de cosecha propia a un precio que él mismo define como irrepetible. La promoción busca incentivar el consumo de producto local y fresco, directamente trabajado con las manos en la tierra.
¿Qué podrás encontrar a 1€ el kilo?
La oferta incluye básicos de la cesta de la compra con la garantía de ser producto de “aquí”: Calabacines, berenjenas, tomates frescos, col y lechugas…y muchas más variedades de temporada.
Puntos de venta y horarios
La oferta estará disponible hasta fin de existencias en los dos puntos neurálgicos de la marca:
El Mercado de Nito (Tegueste):
- Ubicación: Ctra. El Portezuelo–Las Toscas, 174.
- Horario: De 08:30 a 15:00h (La cafetería abre a las 08:00h para los más madrugadores).
Frutas y Verduras Nito Pa’ Ya (Tejina):
- Ubicación: C/ Felipe del Castillo, 68.
- Horario: De 09:00 a 14:30h.
Agricultura real y compromiso local
Esta iniciativa no solo busca ofrecer un precio competitivo, sino poner en valor el comercio de cercanía y la agricultura real de Canarias. Nito recuerda que sus espacios están diseñados para disfrutar en familia, combinando la compra diaria con un ambiente acogedor.
Para aquellos que no puedan desplazarse, la web oficial (www.frutasyverdurasnito.es) sigue operativa para envíos a todo el archipiélago, aunque la promoción del euro por kilo es una exclusiva presencial para este domingo.