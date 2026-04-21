Confirmado por la Unión Europea: no podrás viajar con mascotas de otra persona salvo en casos determinados

El placer de viajar junto a nuestros animales de compañía está a punto de volverse un proceso mucho más riguroso. La Unión Europea ha puesto en marcha una maquinaria legislativa destinada a blindar las fronteras contra el tráfico ilegal de animales, una práctica que ha crecido en los últimos años aprovechando vacíos legales. A partir del 22 de abril de 2026, cualquier ciudadano que decida viajar con mascotas por territorio comunitario deberá adaptarse a una normativa más estricta y armonizada.
Esta actualización no es un hecho aislado, sino la evolución del Reglamento aprobado originalmente en 2004. Sin embargo, la principal novedad radica en la homogeneización de los documentos y la vigilancia del desplazamiento, asegurando que cada perro, gato o hurón tenga una identidad digital y física trazable en todo momento.
Pasaporte individual obligatorio: El cambio clave del 22 de abril
Hasta ahora, la burocracia para viajar con mascotas variaba sutilmente entre los Estados miembros, lo que generaba confusión entre los propietarios. La nueva norma dicta que todos los perros y gatos que se desplacen entre países de la UE deben contar con un pasaporte europeo individual.
Este documento no es un simple carné de vacunas. Deberá recoger de forma obligatoria:
- Identificación mediante microchip: Cruce de datos con la base de datos europea.
- Titularidad del animal: Datos actualizados del dueño o la persona autorizada.
- Historial sanitario completo: Incluyendo vacunas obligatorias como la de la rabia y tratamientos específicos.
El objetivo de Bruselas es claro: dificultar la falsificación de documentos y garantizar que las autoridades fronterizas puedan verificar en segundos si el animal cumple con los requisitos zoosanitarios.
¿Con cuántos animales puedo viajar ahora?
La normativa también pone el foco en la cantidad. La UE permite el desplazamiento de hasta cinco animales de compañía por persona. Si el propietario desea viajar con un número superior de perros, gatos o hurones, la ley se vuelve mucho más exigente. En estos casos, se deberá aportar una prueba documental (inscripciones en concursos, eventos deportivos o exhibiciones) que justifique el desplazamiento y confirmar que los animales tienen más de seis meses de edad.
Además, se refuerza la norma del acompañante. El viajar con mascotas implica que estas deben ir junto a su dueño. Si por motivos de fuerza mayor el propietario no puede viajar en el mismo transporte, puede autorizar a un tercero por escrito, pero bajo una condición temporal estricta: el dueño debe viajar en un plazo máximo de cinco días respecto al traslado del animal.
El impacto de la norma en España y Canarias
Para los propietarios en España, y especialmente en Canarias, el impacto de esta medida será moderado pero requiere atención. En nuestro país, la implantación del microchip y la expedición del pasaporte en clínicas veterinarias ya es una práctica habitual y obligatoria en casi todas las comunidades autónomas.
Sin embargo, desde Diario de Avisos recordamos que el nivel de inspección en puertos y aeropuertos será mucho más elevado a partir de abril. Ya no bastará con tener el documento; este deberá estar perfectamente actualizado y vinculado a los nuevos estándares europeos de trazabilidad.
Excepciones y normas zoosanitarias
Es vital recordar que si una mascota viaja sola (sin dueño ni persona autorizada bajo la regla de los cinco días), el animal dejará de considerarse “compañía” a efectos legales y tendrá que cumplir con las estrictas normas de importación y comercio de la UE. Esto incluye cuarentenas y certificados sanitarios mucho más complejos y costosos.
Con esta nueva vuelta de tuerca, Bruselas busca un equilibrio entre la libertad de movimiento de los ciudadanos y la seguridad sanitaria del continente. Antes de tu próximo viaje en abril de 2026, asegúrate de que tu veterinario ha validado el pasaporte de tu mascota bajo las nuevas directrices europeas.