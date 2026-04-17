El Papa León XIV: “El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos”

La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, se mostró ayer abierta a estudiar la propuesta de la Delegación del Gobierno de suspender las clases en Gran Canaria y Tenerife y fomentar el teletrabajo durante la visita del papa, si ayudan a la seguridad.
Afirmó que “es una propuesta que está sobre la mesa y hay que debatirla y estudiarla con Educación, y también desde el punto de vista de lo que puede suponer para la movilidad; estamos hablando siempre dentro del paraguas de la seguridad”.
Barreto, que no ha obviado que “podría haber un cierto caos viario” en las dos capitales los días 11 y 12 de junio, comentó que tampoco tiene que ser una norma general. “Si se plantea tendrá que verse de qué manera y cómo puede eso beneficiar a que la movilidad no se bloquee”. Aunque todavía no ha tomado una decisión, “igual no hace falta una cancelación de clases completas, igual solo en algunos colegios. Habrá que valorarlo”.
La consejera recordó que “el Gobierno de Canarias quería que el papa viniera” al Archipiélago, y “hemos pedido en varias ocasiones que la visita de Francisco se mantuviera con el papa León XIV, y pondremos sobre la mesa todo lo que haga falta para garantizar la seguridad, pero también para que la convivencia de esta visita con el resto de los ciudadanos sea lo más tranquila posible”.
Cabe recordar que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, trasladó al Ejecutivo regional que el 11 y 12 de junio sean días “no lectivos en materia educativa” en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. “En la movilidad es donde surgen las mayores dificultades, al tener unas vías saturadas. Con especial atención a Santa Cruz de Tenerife, es un viernes, en el que normalmente están colapsadas las vías de acceso y, en teoría su Santidad entrará por la autopista”.
Ante la petición de que sean jornadas no lectivas o clases online, Pestana recordó que “coincide con el final de curso en el que más bien lo que hay exámenes, tutorías, etcétera. Quien tiene que estudiarlo bien es la Consejería y conjugar el derecho fundamental a la educación con un evento que va a generar una distorsión clara en lo que es el transporte y la movilidad.
Conciliación
El secretario general de la Unión General de Trabajadores, Manuel Navarro, reclamó que “la paralización de la actividad presencial educativa no sea total, sino que estén circunscritas a los centros educativos afectados por el itinerario del papa”.
Recordó que generaría un grave problema, pues los colegios “son una parte importante de la conciliación laboral y familiar”, sobre todo en “las familias monoparentales que dejan a sus hijos en los centros y se desplazan a sus lugares de trabajo”.
En la misma línea se manifestó la vocal de las Ampas de Gran Canaria, Ainhoa Reguera, quien reconoció que “mientras los niños y las niñas están en casa, nosotros como adultos debemos ir a trabajar y no tenemos esa facilidad de teletrabajar. Tendremos que recurrir a las abuelas, pedir un día en el trabajo o buscarnos la vida”.
Por último, Izquierda Unida Canaria consideró que las propuestas “trasladan el coste organizativo a la ciudadanía”. Suspender clases en dos islas y alterar la organización de miles de familias “no puede plantearse como una medida automática ni una solución fácil. Evidencia una falta de planificación y carencias estructurales en las infraestructuras y la movilidad”.
Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano para lograr la paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que las autoridades de Israel y Líbano han pactado un alto el fuego de diez días a partir de la medianoche de hoy, acuerdo que llega tras una serie de conversaciones que calificó de “excelentes”. “Justo he tenido unas conversaciones excelentes con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu”, dijo el presidente norteamericano en un mensaje difundido a través de redes sociales. Así, afirmó que los dos líderes han llegado a este acuerdo “para alcanzar la paz” entre las partes.
En este sentido, matizó que la citada tregua comenzará este jueves a las 17.00 horas (hora local de la costa este de Estados Unidos), lo que se traduce en las 00.00 horas de este viernes (según la hora local en Líbano e Israel). Trump destacó que, el pasado martes, representantes de ambos países se reunieron en Washington “por primera vez en 34 años”. “Se han reunido con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He instruido al vicepresidente, JD Vance, y a Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera”, apuntó, antes de afirmar que “ha sido un honor resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima”.
En este sentido, indicó que ha invitado a ambos líderes a visitar la Casa Blanca para mantener un “diálogo constructivo” que permita afianzar esta tregua para el futuro. “Las dos partes quieren la paz y creo que llegará pronto”, aseveró.
El anuncio llega poco después de que Líbano hubiera reclamado en varias ocasiones a Israel la apertura de negociaciones bilaterales, algo solo aceptado el pasado jueves por Netanyahu, quien ordenó mantener negociaciones directas con Líbano para establecer “relaciones pacíficas” y trabajar conjuntamente para “desmantelar” a Hezbolá -algo que también pide Beirut-. El grupo insiste en rechazar este paso si Israel no pone fin previamente a su invasión del país.
BEIRUT LO CELEBRA, PERO LLORA 29 MUERTOS MÁS
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, aplaudió el alto el fuego, destacando que se trata de una “exigencia fundamental” por la que Líbano ha “luchado desde el primer día de la guerra”. Eso sí, ayer mismo el Ministerio de Sanidad libanés cifró en 2.196 los muertos y 7.185 los heridos por los bombardeos israelíes, en un nuevo balance que incluye 29 fallecidos y 124 heridos en las últimas 24 horas. Los datos globales incluyen, además, menores de edad, siendo 172 las víctimas mortales y 661 los heridos desde el 2 de marzo.
Por su parte, Salam recalcó ayer que la tregua “fue nuestro principal objetivo en la reunión celebrada el martes en Washington”, dijo en redes sociales, donde felicitó a “todos los libaneses por este logro”. “Rezo por las almas de los mártires caídos”, agregó antes de trasladar su “solidaridad” con las familias de las víctimas y los desplazados, manifestando su “esperanza” de que puedan regresar a sus hogares “lo antes posible”.
Asimismo, aprovechó para “agradecer también todos los esfuerzos regionales e internacionales que se han realizado para alcanzar este resultado, en particular por parte de Estados Unidos, Francia, los países de la UE y todos los hermanos árabes”, destacando a Arabia Saudí, Egipto, Qatar y Jordania.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó horas más tarde que acepta el alto el fuego, defendiendo que su objetivo con ello pasa por “intentar impulsar el acuerdo” que se empezó a discutir en la reunión de embajadores en Washington este martes. “Tenemos la oportunidad de lograr un histórico acuerdo de paz con Líbano”, declaró en un vídeo difundido en sus redes sociales, donde destacó que ello ocurre gracias a que Israel ha “alterado radicalmente el equilibrio de fuerzas” en el país vecino.
Así, recordó que entre sus “demandas fundamentales” en el marco de estas conversaciones figura el desmantelamiento de Hezbolá. En cambio, rechazó retirar sus fuerzas de territorio libanés. “Permaneceremos en una zona de seguridad cerrada. No se trata de los cinco puntos que existían antes del alto el fuego (noviembre de 2024). Comienza en el mar y se extiende por los montes Dov y Hermón hasta la frontera con Siria. Estamos allí. No nos iremos”.