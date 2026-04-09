El ‘parking’ de la plaza de España bajará los precios a partir de julio

El parking de la plaza de España será de gestión pública a partir del 1 de julio, una vez finalice la concesión administrativa a la empresa Interparking el próximo 30 de junio. Este cambio se traducirá en una reducción de los precios actuales para los usuarios, además de en la mejora de dicha infraestructura subterránea, a la que se dotará por vez primera de un ascensor para hacerla más accesible.
El área de Viviendas del Ayuntamiento capitalino será quien asuma la administración de los estacionamientos públicos por encargo de la concejalía de Servicios Públicos, siendo el de la plaza de España el primero, de los siete municipales, en implantar el nuevo modelo de gestión que irá sustituyendo al actual a cargo de empresas privadas que los gestionan a cambio del pago de un canon anual al Ayuntamiento.
La mayoría de las concesiones de los estacionamientos subterráneos en la capital fueron otorgadas en los años 90 y por casi 50 años, por lo que a medida que vayan expirando los contratos, el Consistorio los irá asumiendo. No obstante, para el siguiente habrá que esperar casi una década, concretamente el ubicado en la prolongación de Ramón y Cajal.
La concejala de Viviendas Municipales, Belén Mesa, ha anunciado que su área ya está realizando los estudios de viabilidad económica para fijar las nuevas tarifas en el de la plaza de España, donde “la idea es que se reduzcan los precios para que se note, y mucho, la gestión pública”.
Añadió que “también se llevarán a cabo mejoras en la propia instalación, centradas en arreglar los desperfectos actuales, pues al concesionario no le dará tiempo de subsanar las deficiencias que ahora presenta el techo, además de repintar e instalar un ascensor”.
En cuanto al personal que a partir del 1 de julio se encargará de la atención y mantenimiento del parking de la plaza de España, la edil explicó que la plantilla estará formada por trabajadores laborales adscritos a Viviendas Municipales. Una intención que, asimismo, se extenderá a los seis estacionamientos restantes a medida que vayan finalizando las adjudicaciones.
Por otra parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, matizó que su área, encargada de controlar los precios de los parking, “revisa las tarifas por hora que aplican las empresas, pero no así las de los abonos mensuales, que dependen de cada entidad privada”.
Tarife aclaró así la reciente denuncia de la asociación Urban Centro El Perenquén, que afirmó que los vecinos del centro se enfrentan a “precios abusivos, falta de transparencia, listas de espera cerradas y un acceso limitado a abonos mensuales ajustados al uso residencial”.