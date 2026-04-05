Rescatan a 47 ocupantes de una patera al sureste de Fuerteventura

La salvamar Izar ha rescatado la tarde de este domingo a 47 inmigrantes de una patera que navegaba al sureste de Morro Jable (Fuerteventura), 36 hombres y una mujer magrebíes y diez varones subsaharianos, que están siendo trasladados al puerto de Gran Tarajal.
Según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, la patera fue avistada a unos 18 kilómetros de la isla por una embarcación de recreo, que alertó de la barquilla al Centro Coordinador de Emergencias del Gobierno de Canarias (1-1-2) sobre las 14:40 horas (hora canaria).
Las fuentes de Salvamento han indicado que los ocupantes de la patera se encuentran en aparente buen estado de salud y serán desembarcados en el puerto de Gran Tarajal sobre las 18:00 horas (hora local), tras haber sido rescatados a las 16:36 horas (hora canaria).
La embarcación de recreo que la avistó permaneció en la zona hasta la llegada de la salvamar, señalan las fuentes, que precisan que el radar de la Guardia Civil confirmó que había señales de la patera.
Se trata de la tercera embarcación que es rescatada por Salvamento Marítimo en aguas del Atlántico este fin de semana, ya que este sábado auxilió a 47 inmigrantes que viajaban en una neumática al sur de Gran Canaria y el viernes escoltó a la isla de El Hierro a un cayuco con 159 personas a bordo.