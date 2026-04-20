La Policía Canaria ya tiene sus nuevas pistolas táser: así cambiarán las detenciones en las islas

El panorama de la seguridad pública en el archipiélago da un paso decisivo hacia la modernización. El Gobierno de Canarias ha confirmado que el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ya cuenta con una nueva capacidad operativa para situaciones críticas. El uso de las pistolas táser por parte de la Policía Canaria se convierte en una realidad tras la entrega oficial de los primeros dispositivos, marcando un antes y un después en la forma en que los agentes autonómicos gestionarán los conflictos en la vía pública.
Entrega y objetivos de las pistolas táser en la Policía Canaria
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, liderada por la Dirección General de Seguridad, ha hecho entrega de una docena de dispositivos eléctricos de control. Esta primera remesa de pistolas táser para la Policía Canaria busca dotar a los agentes de medios que sean, a la vez, eficaces y proporcionales.
Según el comunicado oficial del Gobierno, esta medida no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia de modernización integral. El objetivo principal es que el cuerpo autonómico pueda cumplir con sus funciones bajo los principios de legalidad y, sobre todo, de mínima intervención. En un contexto donde la seguridad ciudadana requiere respuestas rápidas pero medidas, estos dispositivos se presentan como el eslabón intermedio ideal entre la defensa extensible y el arma de fuego reglamentaria.
¿Cómo funcionan y por qué son más seguras?
La incorporación de las pistolas táser a la Policía Canaria “permitirá reducir el uso de la fuerza lesiva”, según detalla la nota de Presidencia. Estos dispositivos funcionan mediante una descarga eléctrica controlada que incapacita temporalmente al individuo, permitiendo su detención sin causar daños permanentes o heridas de gravedad.
Las ventajas clave para la seguridad en Canarias son claras:
- Incremento de la protección: Tanto los agentes como los ciudadanos implicados en una intervención tienen menos riesgo de sufrir lesiones accidentales.
- Efecto disuasorio: La sola presencia del dispositivo eléctrico suele rebajar la agresividad en situaciones de tensión.
- Registro de uso: Estos dispositivos modernos cuentan con sistemas de grabación y registro que garantizan la transparencia en la actuación policial.
Formación y protocolos estrictos para los agentes
No cualquier agente podrá hacer uso de las pistolas Táser de forma inmediata. El Gobierno ha subrayado que la entrega de esta dotación va estrictamente ligada a un plan de formación específica. Los agentes del Cuerpo General deberán superar módulos teóricos y prácticos para dominar el manejo del dispositivo y, lo más importante, conocer los protocolos legales que rigen su despliegue.
Este control garantiza que el uso del dispositivo eléctrico se limite a casos de extrema necesidad, donde la resistencia del sujeto sea violenta o suponga una amenaza inminente. Con esta medida, Canarias se alinea con otras fuerzas de seguridad del Estado y policías locales que ya han integrado con éxito esta tecnología, demostrando que la seguridad del siglo XXI pasa por herramientas inteligentes y menos traumáticas.