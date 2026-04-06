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La Policía no da crédito con un patinete a 100 km/h en Canarias: “Drogado y a toda velocidad”

Circulaba a gran velocidad en la vía pública
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La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha interceptado al conductor de un patinete cuando circulaba a más de 100 kilómetros por hora en la Calle Olof Palme de la capital.

Según informa el cuerpo policial, la actuación fue llevada a cabo por agentes de la Unidad Distrito Puerto al percatarse de la presencia de este vehículo fuera del marco normativo y con circulación prohibida en vía pública a gran velocidad.

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Por ello, los efectivos realizaron un test de drogas al conductor que dio positivo y procedieron a denunciarlo por tenencia de hachís.

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