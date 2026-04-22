Santa Cruz inaugura las Fiestas de Mayo con un guiño al humor

Santa Cruz de Tenerife abrió ayer los actos de las Fiestas de Mayo con la lectura del tradicional pregón, que este año recayó en la guionista, actriz, autora teatral, cómica y escritora chicharrera Marta González de Vega.
El Reloj de Flores del parque García Sanabria fue el escenario elegido por la pregonera para ensalzar la importancia del humor chicharrero como seña de identidad, señalando que “Santa Cruz es una gran casa siempre abierta que nos acoge a todos”.
Además, reivindicó el humor y la fiesta como la forma más seria y profunda que existe para cambiar el mundo “porque al final la risa es el arma más poderosa contra el miedo. A menos miedo más libres, cuanto más libres, más buenos y por eso el chicharrero vive en el cielo”.
Entre el verso, la música y la prosa, González de Vega hiló la emoción a sus vivencias en la capital, recordando con nostalgia los sonidos de su niñez y las calles, negocios y rincones más emblemáticos de la ciudad.
Mostró su agradecimiento por reconocer la importancia del humor canario para que la ciudad le encomendara el pregón. “La misión de una pregonera es ponernos el cuerpo de fiesta, de forma que si fuéramos todo el año como somos en los carnavales (encarnando otros personajes, poniéndonos en el lugar del otro) y como en los bailes de magos (que somos todos iguales) se acabarían en el mundo todos los conflictos y los males”.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó la historia e identidad de la ciudad como primera capital de Canarias y ciudad central de los más relevantes acontecimientos del Archipiélago, que cumple 532 años el 3 de mayo.
El regidor presentó a la pregonera como “una mujer que lleva a Santa Cruz consigo allá donde va, que presume de su origen y que nos representa incluso en la distancia”. Bermúdez detalló que “es una persona que encarna como pocas el espíritu de Santa Cruz: es creativa, brillante y una trabajadora incansable”.
Talento
El alcalde detalló en su presentación que “en todo lo que hace hay algo que se repite: su capacidad para conectar con la gente, para emocionar y para hacernos reír. Y eso, frente a lo que se pueda creer, no es algo menor. Porque la comedia es una de las formas más exigentes, más generosas del talento”.
“Es una de las mujeres más influyentes del cine español y su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios, pero más allá del éxito y de los galardones hay algo que define a Marta, y que en estos tiempos de impostura tenemos que valorar especialmente: su autenticidad”, concluyó el alcalde.
El acto de lectura del pregón contó también con la actuación musical de la banda dirigida por Víctor Estárico con la voz de Isabel González.
Las Fiestas de Mayo de la capital tinerfeña seguirán su curso con la celebración de la Gala de la Reina, que tendrá lugar el próximo viernes, a las 21.00 horas en la plaza de la Candelaria. Un día después, el 25 de abril, a las 20.00 horas, llegará el turno de la Reina de los Mayores, para cerrar el fin de semana el domingo 26 a las 17:30 horas con las candidatas y candidatos a Maga y Mago Infantil.